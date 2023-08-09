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體育

世大運圓滿閉幕 港隊獎牌榜居第16 團長稱成績遠勝預期 盼來屆向政府申更多撥款參賽

【明報專訊】成都世界大學生運動會昨晚閉幕，派出歷來最多143名運動員的香港代表團，有多名奧運級選手參戰下贏得4金1銀7銅，寫下歷史最佳成績，在獎牌榜排第16位。

港隊今屆派出歷來之最的212人代表團，143名運動員出戰12個項目，並由網球新星黃澤林及武術好手沈曉榆在開幕禮擔任持旗手。武術隊在開幕禮後首日的套路賽事即由劉子龍在男子南拳摘銀，為港隊拿下首面獎牌；許得恩在同日男子太極劍奪金，並於翌日轉戰太極拳，與女子槍術的沈曉榆分途摘銅。

由奧運級選手壓陣的劍擊隊，則成今屆港隊獎牌大戶，女子重劍隊的佘繕妡在個人賽率先封后。東京奧運金牌劍手張家朗則在男子花劍個人賽4強擊敗隊友蔡俊彥，決賽再贏法籍對手奪金，而第3次出戰世大運的蔡俊彥則掛銅；兩人隨後伙拍吳諾弘及李逸朗在團體賽再奪金，助港隊狂掃3金1銅。

東奧女乒團體賽銅牌得主杜凱琹及蘇慧音，則領林依諾、李凱敏和吳詠琳等師妹，在世大運女團摘銅。當中蘇慧音因右手神經痛養傷大半年，這次以「跟傷患共存」的心態盡力作賽，拼搏精神鼓勵隊友，受右手肘傷患困擾的杜凱琹棄戰女單後，與何鈞傑在混雙闖4強，成雙料銅牌得主。

至於網球新星黃澤林雖於男單失利，王康怡亦在女雙8強落敗，但二人首合作出戰混雙終奪銅而回。另外，非全職運動員的高城熙也在染疫後及時康復，在羽毛球男單摘銅，為港隊在此項目零的突破。

首擔任香港代表團團長的麥美珠，出發前以刷新港隊2金2銅單屆紀錄為目標，結果成績遠勝預期，她直言感到驚喜。下屆世大運將於兩年後於德國萊茵魯爾上演，她透露因機票、食宿等參賽成本急增，或難派出龐大的代表團參戰，惟期望今屆成績有助向政府申請更多撥款，「讓更多運動員有機會踏足國際舞台」。

此外，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」將向在世大運獎牌得主提供獎金，港隊今屆勇奪4金1銀7銅、共12面獎牌，該計劃將發放375萬獎金，當中個人及團體賽冠軍獎金分別為50萬及100萬港元，摘兩金的張家朗料可獲75萬港元。

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