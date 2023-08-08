社區盾超長補時致敗 哥帥斥決策方未諮詢

英國傳媒早於上周已披露，為增新球季的實際比賽時間，增加補時勢所難免，結果曼城率先在社區盾成為「受害者」，但哥迪奧拿對落敗的態度是「有時你必須接受它，並讚揚你的對手」，但關於補時方面，他稱：「比賽已相當頻密，每仗將再需補時8至10分鐘。英足壇的首腦們從沒詢問領隊和球員的意見……補時10分鐘並不能解決問題，反而令球員更疲倦。」

與此同時，曼聯中堅華拉尼昨向國際足協和比賽規例制定者發出公開投訴信，內容提及「賽事頻繁危害球員的身心健康……降低比賽質素。我們渴望能處於最佳比賽水平，好讓以精彩表現滿足球迷」。

阿迪達投訴領黃 稱必須適應

卡尼大四喜 熱刺大勝薩克達

此外，阿仙奴領隊阿迪達在社區盾曾要求球證向曼城中場洛迪卡斯基迪出示黃牌，卻疑因觸犯「不得與比賽官員對抗或侵犯其個人空間」的指示而領黃，阿迪達說：「改變習慣總是困難的，但我們正被要求改變，必須適應。」另外，哈利卡尼未受或轉會拜仁慕尼黑觸礁的影響，前晚於熱刺主場友賽薩克達「大四喜」，助球隊大勝5：1，並為明晨最後一場熱身賽、到西班牙出戰甘柏盃對巴塞隆拿壯行色。