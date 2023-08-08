兩球王脫歐延續入球強勢 美斯再當邁阿密救星 C朗連續3場建功

美斯加盟國際邁阿密首3仗均有入球後，此役6分鐘即接應巴塞隆拿前隊友左閘佐迪艾巴的助攻先開紀錄。達拉斯其後於37、45及63分鐘連入3球反超前。65分鐘，艾巴再助攻18歲中場奇馬斯基追近比數，但邁阿密3分鐘後輸烏龍球落後至2：4。美斯於末段再救駕，先在80分鐘左路開出罰球傳中令對手擺烏龍，後於85分鐘在禁區頂右路直射罰球破網追平4：4完場，令兩軍需互射12碼決勝負，邁阿密首5輪全中，包括美斯及布斯基斯中鵠，達拉斯則在第2輪宴客，令邁阿密以5：3晉身周五早上舉行的8強。

美斯加盟邁阿密後4場獨取7球，近3次正選均梅開二度。隊友奇馬斯基也說：「美斯的入球非常精彩，無人能預料他將會做甚麼，差不多平均每場入兩球叫人印象深刻。他正協助球隊愈走愈遠……談論他永不會使我厭倦！」達拉斯的西班牙籍主帥艾斯迪維斯則留意到美斯那能扭轉乾坤的百步穿楊，「明顯地，禁區邊緣一帶就像是他主射12碼的地方」。邁阿密主帥馬天奴則不滿麾下整體發揮，「球隊能絕處逢生固然感到極之高興，但事實是我們不能對不足的地方視若無睹」。

另邊廂，C朗最近亦入球停不了，前晚在阿拉伯球會冠軍盃8強於19分鐘先開紀錄，連續3場建功，加上兩名隊友於下半場各建一功，以3：1挫摩洛哥球隊拉查體育會，晉身明晚4強鬥伊拉克球會艾索達。

麥巴比遭PSG貶至B隊訓練

另外，巴黎聖日耳門（PSG）日前完成亞洲之行後已返法國，據報昨開操時，續將拒絕續約的基利安麥巴比貶至B隊訓練。早前利誘麥巴比加盟失敗的沙特聯球隊希拉爾，再傳欲借用在馬德里體育會冷落的前鋒祖奧菲歷斯，冠軍球隊伊蒂哈德則傳準備開出天價薪酬羅致利物浦前鋒穆罕默德沙拿，不過其經理人阿巴斯即澄清這名埃及隊球星會留效「紅軍」。