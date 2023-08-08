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體育
2023年8月8日星期二
港隊男花團體封王 張家朗膺雙金劍手 世大運4金1銀7銅收官 獎牌數創歷屆之最
黃尹雋拒住選手村「被退賽」 港隊團長：早表明須遵從守則
張雨霏單屆獨取9金 國家隊共獲178面獎牌
深水埗14新兵迎新季 借將顏卓彬任隊長
占士踩對手領紅 英格蘭互射12碼驚險晉級
體壇快訊：陳睿琳殘疾世界賽封后
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兩球王脫歐延續入球強勢 美斯再當邁阿密救星 C朗連續3場建功
社區盾超長補時致敗 哥帥斥決策方未諮詢
曼聯U16與港小將交流 大館內首嘗踢蹴鞠
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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