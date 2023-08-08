占士踩對手領紅 英格蘭互射12碼驚險晉級

英主帥認麾下情緒失控得教訓

世界排名第4的「三獅軍團」昨面對世界排名40的尼日利亞隊未佔太大優勢，列斯占士胞妹羅倫占士更於下半場87分鐘一次碰撞後，腳踩對方臀部，經視像裁判（VAR）覆核，球證由黃牌改為直接領紅，踢少一人的英軍在法定時間悶和0：0，加時全程「捱打」仍能保持和局，終以互射12碼分勝負。英軍首輪宴客，但及後4輪悉數中鵠，加上「超霸鷹」首兩輪皆射失，終勝4：2晉級周六8強。

澳洲輕取丹麥 森卡爾首亮相

東道主之一的澳洲隊憑科特及莉娜素於上、下半場各建一功，以2：0挫丹麥隊，主力射手森卡爾於下半場80分鐘後備登場，首於今屆亮相，獲全場球迷拍掌歡迎。

最後兩場16強今上演，H組首名哥倫比亞隊下午4時對F組次名牙買加隊；F組首名法國隊晚上7時與H組次名摩洛哥隊爭入8強。另外，意大利隊早前於G組出局後，2017年上任的芭杜蓮妮昨在社交網宣布已辭去主帥職務。