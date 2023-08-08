深水埗14新兵迎新季 借將顏卓彬任隊長

深水埗新季共有14名新球員，7名新外援包括曾效力日職球隊鳥栖砂岩的中鋒鄧嘉、挪威籍中堅拿亞、日籍中場小池晃廣，以及來自泰國的浦敏及柏羅邦等，另從傑志外借中場顏卓彬及張廣然。離隊球員有西班牙籍中堅捷西斯、韓籍中場沈云燮，羅港威及周家樂轉投升班馬北區、黎格爾投冠忠南區等。顏卓彬提及過去在青年軍及美國留學時皆曾任隊長，因此沒感到太大壓力，「沒想過外借加盟亦能做隊長，希望能為年輕球員樹立榜樣」。肯尼亞籍中鋒鄧嘉則未為自己設下新季入球數，只稱會盡力作貢獻。助教鄧冠研接替郭嘉諾升任主教練，他稱球隊資源較去季多，盼成績能比上季進步，同時可協助年輕球員成長。

理文大球場戰亞冠外 門票今開售

另外，上屆港超亞軍理文昨落實下周三晚上8時於香港大球場出戰亞冠外圍賽，對印尼球隊峇里聯，票價100元及特惠票40元，今早10時起於快達票網站、熱線及相關售票處售票；另一港超隊標準流浪則預定下周二晚上7時半迎戰亞冠外，在旺角大球場對越南球隊海防FC。