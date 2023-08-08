張雨霏單屆獨取9金 國家隊共獲178面獎牌

張雨霏昨率先在女子50米自由泳決賽以破大會紀錄的24.29秒封后，李冰潔其後在女子400米自由泳決賽以4分08.38秒摘冠，及至女子最後一項4×100米混合泳接力決賽，兩人聯同柳雅欣及朱蕾桔以3分59.67秒無敵手，令張雨霏及李冰潔今屆分別參加9和8項比賽全部有金牌落袋。同日最後一項男子4×100米混合泳接力決賽，中國隊在覃海洋壓陣下，亦以破大會紀錄的3分32.58秒封王，總計覃海洋參戰7項以5金作結。

意大利匈牙利水球爭壓軸金牌

另外，中國跳水隊囊括4金、羽毛球隊亦奪4金，加上女子水球隊在決賽以12：7挫意大利隊，令中國代表隊昨再添13金。由於今日煞科日只餘意大利與匈牙利隊爭男子水球冠軍，故此中國代表隊篤定以103金40銀35銅成為獎牌大贏家。另外，中華台北隊在羽毛球混雙包辦冠、亞軍，以10金17銀19銅收官。