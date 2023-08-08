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體育

張雨霏單屆獨取9金 國家隊共獲178面獎牌

【明報專訊】成都世大運昨完成尾二一天比賽，中國泳隊銳不可當，在6個項目贏得4個冠軍，其中張雨霏及李冰潔協助女子4×100米混合泳接力決賽勝出後，各自在其參賽項目例不虛發，分別斬獲第9和8金，協助中國代表隊以103面金牌獨佔鼇頭，連同40銀35銅共得178面獎牌，在總成績榜比21金29銀43銅排次席的日本隊多出85面獎牌。

張雨霏昨率先在女子50米自由泳決賽以破大會紀錄的24.29秒封后，李冰潔其後在女子400米自由泳決賽以4分08.38秒摘冠，及至女子最後一項4×100米混合泳接力決賽，兩人聯同柳雅欣及朱蕾桔以3分59.67秒無敵手，令張雨霏及李冰潔今屆分別參加9和8項比賽全部有金牌落袋。同日最後一項男子4×100米混合泳接力決賽，中國隊在覃海洋壓陣下，亦以破大會紀錄的3分32.58秒封王，總計覃海洋參戰7項以5金作結。

意大利匈牙利水球爭壓軸金牌

另外，中國跳水隊囊括4金、羽毛球隊亦奪4金，加上女子水球隊在決賽以12：7挫意大利隊，令中國代表隊昨再添13金。由於今日煞科日只餘意大利與匈牙利隊爭男子水球冠軍，故此中國代表隊篤定以103金40銀35銅成為獎牌大贏家。另外，中華台北隊在羽毛球混雙包辦冠、亞軍，以10金17銀19銅收官。

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