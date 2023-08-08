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體育

港隊男花團體封王 張家朗膺雙金劍手 世大運4金1銀7銅收官 獎牌數創歷屆之最

【明報專訊】成都世界大學生運動會今晚閉幕，香港男子花劍隊昨在團體賽過關斬將，於決賽以45：33勇挫法國隊封王，香港「劍神」張家朗更追平2017年何詩蓓及2009年韋漢娜的紀錄膺雙金。他賽後直言團體賽奪冠感覺更開心，「全隊達成一項成就，一條心的感覺很好」，下屆因超齡未能再戰世大運的他，更以「圓滿」總結這趟旅程。港隊亦以4金1銀7銅共12面獎牌完賽，締造歷屆最佳成績。

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊星將張家朗和蔡俊彥日前在男花個人賽穿金掛銅，昨伙隊友吳諾弘及李逸朗以頭號種子轉戰團體賽，先後擊退澳門及波蘭隊，4強以45：35挫中國隊後，決賽面對法國隊一直保持領先優勢，張家朗在壓軸一局為港隊「守尾門」，與Pierre Loisel合演個人賽決賽翻版，兩人戰成5：5平手，仍助港隊保住45：33勝局，贏得劍擊項目第3面金牌，以及港隊今屆第4金。

張家朗成績看齊兩女飛魚

張家朗收穫個人第2金後，與兩名「女飛魚」何詩蓓及韋漢娜成績看齊，並列港隊單屆世大運奪金最多的運動員。張家朗賽後說：「贏團體感覺較開心，因為有隊友支持和鼓勵彼此。」他原預計決賽打得緊湊，也說出致勝關鍵，「全隊發揮很好，大家有決心做好這件事，肯去拼和大膽打」。

對於運動員生涯唯一一次世大運，張家朗以「圓滿」作結，「有成績當然是好事，但有時人生經歷更重要。今次在世大運可跟不同選手交流，每次大型運動會有這些機會都好開心」。漫長賽季中，家朗在亞洲賽前夕不幸左手腕受傷，之後比賽都負傷上陣，但他明白運動員要學識與傷病共存，故期望好好休息後再準備9月的杭州亞運，以及在新季的巴黎奧運再爭團體賽席位。

第3次參加世大運的蔡俊彥收穫1金1銅，亦有感在團體賽得獎心情格外不同，「因為我和家朗贏到獎牌，很想帶另外兩位隊友上頒獎台，這會更開心」。他提及負傷上陣的吳諾弘在4強鬥中國隊時頂住壓力，加上李逸朗在決賽超水準演出，也是獲勝功臣。剛轉全職1年的李逸朗自評進步良多，「我小時候技術未成熟，經常拖後腿，好開心今次可為隊伍得分」。女子佩劍方面，港隊派出朱詠翹、梁洛文及劉穎怡出戰團體賽，在16強以38：45不敵日本隊止步。

另邊廂，香港泳隊昨派出關鵬、黃培燊、伍棹然及卓銘浩出戰男子4x100米混合泳接力初賽，在第3組合力游出3分44.10秒刷新港績，以0.06秒打破劉紹宇、杜敬謙、林昭光和黃竟豪於2018年雅加達亞運造出的舊紀錄，惟他們在初賽位列小組第6、總成績排第12無緣晉級。而黄筠陶、常鈺涓、簡綽桐和何南慧於女子4x100米混合接力初賽以總成績第8名晉級，決賽以4分11.66秒第8名完賽。

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