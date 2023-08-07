攜兩銅返港 杜凱琹喜為港乒創歷史

港隊乒乓球「一姐」杜凱琹於今屆世大運奪得兩銅，先領銜女團奪銅，再伙拍何鈞傑於混雙摘銅，她表示：「因為知道港隊未曾在乒乓項目贏牌，這次很高興創造了歷史，亦很滿意自己的表現。」被問到會否擔心比賽頻密致疲勞過度，杜凱琹強調職業運動員是適者生存，寄望自己在體能和心態能調整至適當的狀態去迎接不同比賽。

蘇慧音大讚師妹有前途

至於蘇慧音同樣滿意自己久休復出的表現，又稱讚兩名師妹李凱敏及吳詠琳的表現，「相信他們有潛力成為優秀運動員」。港乒稍作休息後，將於本月20日赴內地集訓，備戰亞洲賽及亞運。

陳卓琳今做MRI 有信心趕及亞運

另外，因賽前訓練受傷而退出世大運女子平衡木項目的體操港將陳卓琳，透露頸椎第1至2節附近的韌帶及肌肉受傷，今日會進行磁力共振掃描（MRI）。她又表示，受傷一刻十分害怕，「在空中已知自己要跌到，當時十分害怕，落地一刻腦袋空白，呼吸亦有困難，醒後知道自己無法比賽而痛哭了一場」。她又透露與醫生溝通後相信能趕及征戰亞運，「大概80%信心吧」。

（成都世大運）