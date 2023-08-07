中國女排挫日本封后 覃海洋揚威50蛙摘個人第4金

國家隊包辦男女百米接力金牌

中國女排今屆陣容不乏於6月隨隊訪港出戰世界排球聯賽的球員，其中仲慧及高意分別攻下15及11分，領「女長城」於決賽以29：27、29：27及25：22，直落3局挫日本隊奪金。連同前晚女籃決賽取勝，令國家隊連續兩日於女子球類決賽擊敗日本隊。

田徑方面，中國隊男、女子4×100米接力包辦金牌，其中男子隊以38.792秒衝線，以0.006秒的優勢力壓泰國隊，女子隊則以43.70秒完成，以0.5秒優勢力壓波蘭隊摘金。此外，張景強亦在男子跳遠決賽跳出7.93米奪金。

國家女子花劍隊則在團體賽力戰至決賽，終以45：22輕取意大利隊摘金。男子重劍隊亦在團體在打入決賽，惟以35：45不敵法國隊奪銀。

至於覃海洋延續游泳世界賽強勢，於50米蛙泳決賽以26.53秒首名觸池，繼日前揚威100、200米蛙泳及4×100米混合接力後，贏得今屆個人第4金。柳雅欣及李冰潔則分別在女子200及800米自由泳為國家隊添兩金。

（成都世大運）