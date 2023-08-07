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體育

高城熙摘銅 港羽零的突破 男單力戰至4強飲恨 克服染疫低潮心情複雜

【明報專訊】香港羽毛球隊昨在成都世界大學生運動會傳來捷報，日前染疫無緣團體賽的高城熙，在男單8強以局數2：1反勝中國隊球手董天堯，雖及後在4強以局數0：2不敵另一國家隊球手王正行，仍在不設季軍戰下，為港隊獲得一面銅牌，寫下港羽世大運新一頁。連同日前於網球混雙4強止步，昨領銅牌的黃澤林／王康怡，港隊暫於今屆累計3金1銀6銅，於獎牌榜排第18。

明報記者 許嘉明 成都直擊

成都世大運 無綫J2 82台 / 港台電視32台 下午14：55直播

高城熙早前抵達成都後染疫，無緣出戰混合團體賽8強，但趕及康復並參加單項比賽。他在男單一路過關，接連擊敗尼日利亞、美國及法國隊球手，昨於8強面對中國隊的董天堯，雖在連番失誤下先輸一局19：21。但高城熙及時調整，次局戰至「刁時」以23：21扳回一城。他在決勝局乘勝追擊，終以21：16擊敗董天堯，以局數2：1反勝。

4強面對另一國家隊好手王正行，高城熙早段接連失守下先輸一局12：21，次局戰至中段一度領先的他，末段疑抽筋表現下滑，最終再輸一局16：21，以局數0：2飲恨。不過在不設季軍戰下，仍為港隊獲得一面銅牌，成為港羽隊史世大運摘牌第一人。他賽後直言，從染疫錯過團體賽，再到男單奪牌，當中心情複雜，「心情像坐過山車，一開始知道中Covid，感覺很不開心。不能為港隊打混合團體賽8強，心內覺得既不甘，又可惜」。而他又感慨道：「我是非職業隊的大學生，都可打到這成績。不論是否這項目，都希望我的師兄弟知道，我們自己靠大學系統、非職業的訓練，也有能力站上頒獎台。」

高澔塱跳遠得第6留憾

田徑方面，前日於男子跳遠資格賽晉級的25歲港將高澔塱，昨於決賽第一跳躍出7.63米後，隨後4跳皆以犯規告終，他在最後一跳成功跳出7.70米，獲得第6名。他在賽後坦承雨中作戰對自己有影響，未能延續資格賽勇態，「我回港後要作檢討，訓練強度亦要提高，應付密集賽程」。

曾在今年4月跳出8.01米的他，不諱言7.70米這個成績跟自己預期有出入，「這應是我最後一屆世大運，我要記住這個遺憾，兩個月後有亞運捲土重來。我知自己狀態不差，有力爭高一點的名次。要提自己是一個8米的運動員，我有力競爭，不只6跳止步，完賽後有希望站上頒獎台」。

黃卓寧負傷戰畢半馬淚灑當場

至於昨早舉行的男、女子組半馬拉松，其中港將黃卓寧即使左膝半月板有裂痕，以及左小腿脛骨前肌骨膜發炎，仍堅持負傷出戰，終忍痛以1小時28分04秒完賽列第29名。她衝線後，以1小時21分01秒得第23的另一港將羅映潮上前迎接，兩人隨即相擁而哭。她賽後受訪仍止不住淚水，透露腳傷令她疼痛不已，但她懶理教練陳嘉威的反對吃止痛藥上陣，「我第一次覺得21公里如此漫長，但我好想跑畢全程，想在1小時30分內完成，雖然跟我的最佳時間（1小時18分30秒）差好遠」，她續指開跑節奏比預期快，中後段亦能跟到對手，最終總算超額完成賽事。

港隊原定派出3名男將參加半馬個人賽及團體賽，惟港績保持者黃尹雋缺陣下，港隊未能在男團取得有效成績。林穎璋以1小時10分49秒完賽排第27，莊司暘跑出1小時13分43秒得第31位。

（成都世大運）

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