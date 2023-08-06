苦等13載 鄭曉為重踏亞運舞台 港女花師姐尋「純愛」盼走更遠

2010年廣州亞運，鄭曉為伙師姐連寶香、張顥瓊和劉曉為奪女子花劍團體賽銅牌，以15歲之齡成該屆代表團最年輕獎牌得主，傳媒即為她冠上「天才劍手」之名，她不諱言當年自恃較同齡選手出眾，故最初未為劍擊付出太多，也感覺比賽機會像垂手可得。

鄭曉為2013年升讀大學後，生活不只學業和劍擊，對這項運動的專注度稍降，她終與2014年仁川亞運資格失諸交臂。即使畢業後在2018年轉為全職運動員，也無緣雅加達亞運。鄭曉為坦承對此打擊甚大，但兩次心情有別，「第一次有點理所當然以為去到，沒好好反省，但第二次知道自己的位置去不到，令我更想進步，讓我知道接下來用甚麼心態面對我的職業」。

從傳統學府協恩中學及香港中文大學畢業，鄭曉為的前路或有很多選擇，但她笑稱因放不下劍擊，故毅然成為全職運動員。

年少得志 伙師姐廣州亞運摘銅

經歷低潮 轉職業後覺悟返正軌

被問到最初喜歡打劍的原因，鄭曉為尷尬笑言自己初心不純，「最初打劍可得獎，那就繼續打，沒覺得自己好愛這項運動，但我後期才發現自己純粹享受打劍，因這項運動令我變得更好。跟人打的過程中能見招拆招，且透過劍擊可訓練耐性，或者有時面對挫折時，我都能調節心態」。

要數劍擊生涯低潮，鄭曉為坦承2018年錯過亞運，並因數站本地賽16強止步，香港排名也跌出頭8，「當下覺得好大衝擊，我對任何人好像都會輸，在香港打公開賽愈來愈沒信心」。不過，也因花劍隊前教練汪昌永等人的肯定，讓她一直堅持，「他們像恨鐵不成鋼，覺得我有能力，並非差到沒希望。我的劍擊生涯未玩完，只是遇上難題」。

成績不好，或因技術和心態問題，鄭曉為坦言在本地排名跌出前8後，已有「輸無可輸」覺悟，便決定放下從前投入劍擊。自從尋獲享受這運動的樂趣後，表現也漸入佳景，同年有機會出戰世界賽更令她感觸，「我之前沒珍惜過這些機會，但我當時發現有這樣的生活很不易，好多人都做不到自己想做的事」。

從「天才劍手」到港隊一姐

鄭：回想都值得開心

從昔日「天才劍手」，到現在的香港女花一姐，鄭曉為不只技術進步，更重要是心態的改善。在今年亞洲賽伙陳諾思、符妤名及關渝澄在團體賽摘銅後，她感慨道：「我想個人賽打得好些，但令我滿足和開心都是打團體賽之時，不論全運、法國世界盃歷史性入8強，每次團體賽我都打得開心和放一點，可能有隊友一起分擔壓力」。

對於用上13年時間，鄭曉為終迎第二次亞運，她坦承過往愛跟人比較，覺得自己好像甚麼都沒有，但也不經不覺取得很多成就，「自己變了香港第一，又可以打亞運個人賽，其實這些都是不錯的成就。我之前沒當一回事，但近期回想，這些都值得開心」。

文：許嘉明、圖：鄧宗弘