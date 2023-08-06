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體育

體壇快訊：丁慧中晉蘇格蘭賽決賽圈

【明報專訊】蘇格蘭女子高爾夫球公開賽完成首兩日賽事後，港將丁慧中以低標準兩桿的145桿，成為今屆唯一業餘球手躋身決賽圈，亦是繼陳芷澄後歷來第2名港將參戰LPGA賽事。

米曹下周三訪港

克里夫蘭騎士星級後衛米曹落實於本月16日訪港，在尖沙嘴出席贊助品牌adidas活動，並與一眾港將互動，成為繼李拿特及占美畢拿後，今夏第3名訪港的NBA球星。至於其騎士隊友盧比奧昨則因須治療心理健康問題，決定退出西班牙隊本月底出戰男籃世界盃的名單。另外，洛杉磯湖人與安東尼戴維斯續約3年，合約總值1.86億美元（約14.5億港元）。

羽生結弦公布婚訊

日本「冰王子」羽生結弦於社交網宣布已登記結婚，但未透露女方身分，並重申不會因此退出滑冰界。這名28歲名將是歷來唯一贏過冬奧、世界賽、大獎賽總決賽、四大洲賽、世青賽、青少年大獎總決賽冠軍的大滿貫選手。曾兩奪冬奧及世界賽金牌的他，去年7月宣布轉為職業選手，不再參加任何比賽。

翁泓陽澳洲羽賽晉決賽

中國隊的翁泓陽昨在澳洲羽毛球公開賽男單4強，以局數2：1挫馬來西亞隊名將李梓嘉晉級決賽。女單方面，2號種子的泰國球手拉特查諾在次局戰至3：8時因傷退賽，美籍華裔球手張蓓雯自動晉級決賽。

燕豪芬荷超盃三連霸

衛冕的燕豪芬昨於荷蘭超級盃憑今夏新加盟的24歲荷蘭籍翼鋒路亞蘭治，於79分鐘一箭定江山，以1：0險勝上屆荷甲冠軍飛燕諾，達成三連霸兼14度捧走此項賽事錦標。

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