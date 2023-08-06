曼城阿仙奴會師社區盾 阿迪達盼新季求進 英超前哨戰誓響勝鼓

曼城7700萬鎊購克國中堅加華度爾

曼聯7200萬鎊簽丹麥射手賀隆特

「新季伊始即能爭標，實在令人興奮，尤其是這場對手是曼城。他們是我們志切要擊敗的對手。你要在新季競逐所有錦標，就必須戰勝曼城這類強敵。」痛定思痛，阿仙奴領隊阿迪達賽前就明言，希望球隊今季能再進一步。阿迪達同時表明球隊組軍仍在進行，並確認早前友賽受傷的前鋒加比爾捷西斯傷勢未算太嚴重，有望短期內復出。

阿仙奴來勢洶洶，曼城增兵方面亦未有手軟。除早已從車路士簽下中場高華錫，以取代離隊的中場根度簡外，「藍月」昨亦宣布簽入去年在世界盃表現突出的克羅地亞隊中堅加華度爾，據報轉會費7700萬鎊（約7.66億港元）。

至於曼市另一豪門曼聯昨則宣布由阿特蘭大購入丹麥國腳前鋒賀隆特，據報轉會費7200萬鎊（約7.17億港元）。這名20歲中鋒昨在曼聯友賽朗斯前，親臨主場舉起「紅魔」球衣與球迷見面，而球隊是役在23分鐘因門將奧拿拿失位被「笠死」先落後，但換邊後憑拉舒福特、安東尼馬菲奧斯及卡斯米路各建一功，以3：1反勝朗斯。另外，今季降至英冠的修咸頓，則在新季揭幕戰作客2：1小勝錫周三。