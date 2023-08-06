黃澤林王康怡網球混雙摘銅 4強反負國家隊組合 港網連續3屆有牌落袋

明報記者 許嘉明 成都直擊

成都世大運 無綫J2 82台 / 港台電視32台 晚上18：00直播

黃澤林伙王康怡在混雙連過兩關，殺入4強面對中國隊身高逾1.9米男將金雨全，以及身高逾1.8米的湯千慧，雖然身形輸蝕，但二人未落下風，且在對方首兩個發球局皆打到「刁時」僅僅錯失破發機會。雙方得分梅花間竹，戰至第12局，港隊有王康怡在網前救險球，黃澤林在底線重板抽擊令對手回球失誤，終成功破發，以7：5先拔頭籌。

王康怡次盤第3局失發球局，雖然港隊隨即破發，加上黃澤林連番發球直接得分（Ace），一度反超3：2。惟王康怡在第7局被破發，港隊終負4：6，盤數被扳平1：1。港隊在決勝盤「搶十」再輸5：10，無緣今日舉行的決賽。

二人滿意成績 黃：盼有機會再合作

網球港隊連續3屆世大運皆有牌落袋，過去兩屆分別是2019年張瑋桓在女單、雙打摘雙銅，以及2017年楊柏朗／黃俊鏗的男雙銅牌。黃澤林和王康怡均滿意表現，因合作時間尚淺，但已在賽場上搏盡，黃澤林表示：「對手配合很好，感覺是合作多時的拍檔，我們很多地方都可做更好。」王康怡則坦承為「搶十」初段失誤感生氣，但黃澤林續指，「當然想獲得更多，但我們享受比賽過程，希望下次有機會再夾」。

港劍女重團體賽16強止步

陳祉澄屢失分自責落淚 獲隊友力撐

此外，日前在女子重劍個人賽奪金的佘繕妡，昨伙拍陳渭泠、陳祉澄及黃琛之轉戰團體賽。首仗於16強面對韓國隊，陳渭泠及佘繕妡在頭兩局助港隊領先8：3，陳祉澄隨後面對Kim Chearin負4：11，港隊落入下風。

一班港將積極為隊友打氣，在另一場館完賽的男子佩劍隊和前來觀賽的女子佩劍隊，也趕來助威。陳祉澄完成第7局並落後24：29，緊接的陳渭泠將分差縮窄至4分。守尾門的佘繕妡在決勝局初段失手，一度落後33：40，但她在教練和隊友提場下加快節奏搶攻，最後1秒追至40：41，但為時已晚，放手一搏仍未能扳平，終以40：42告負。

賽後陳祉澄自責落淚，但身旁隊友一直安慰，共同承擔責任，她受訪時哽咽道：「我較少機會打團體賽，盡量不想失分影響隊友，她們追得好辛苦。但我一開始好多失誤，對不起她們。」不過港隊眾將面對逆境，仍不斷鼓勵彼此，佘繕妡笑言「我一直聽到她們報時和打氣，很享受這氣氛」。

至於男子佩劍隊主將周頌羲因膝傷提前返港，重劍手楊鈞培被臨時頂上，伙陳樂熹及張愷駿出戰團體賽16強，終以22：45不敵匈牙利隊。