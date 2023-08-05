港壁放眼亞運5線爭牌 4男4女出征杭州 今屆首增混雙項目

港隊在杭州亞運5個壁球項目上，由劉子均與梁子軒出戰男單，再伙拍鄧銘漮與黃祉謙戰男團；何子樂與陳善鈺出戰女單，聯同湯芷穎及李嘉兒爭女團衛冕。新增的混雙項目由鄧銘漮／湯芷穎、黃祉謙／李嘉兒出戰。總教練鄭培德（Peter Genever）表明，5個項目都會以爭獎牌為目標。每人均需兼顧兩項應付10天賽程，先團體再戰單打，梁子軒透露總教練已作針對部署，今夏集訓着重加強體能。

每人身兼兩項 今夏集訓加強體能

至於新增的混雙項目，港隊兩對組合去年曾戰雙打世界賽，而6月底的杭州亞運測試賽均在8強止步。李嘉兒認為從中汲取經驗，與拍檔知道如何改善及加強溝通；鄧銘漮稱經過近半年磨合，默契和戰術都有很大進步，「最重要是拍檔之間的互補」。

領女團爭衛冕 何子樂專注發揮

壁球港隊在上屆雅加達亞運勇奪2金2銀，包括在女團歷史性奪金，成員之一的何子樂和李嘉兒，在師姐歐詠芝及陳浩鈴已退役下，今屆聯同2014年仁川亞運女團銅牌得主湯芷穎，以及新科亞洲賽冠軍陳善鈺出戰。何子樂稱兩項都目標爭牌，暫不多想獎牌顏色，先專注表現，「上屆我們不是團體頭號種子，最終臨場發揮得好而贏到金牌，經過5年無論我們還是對手人腳都已不同」。湯芷穎也稱壁球打法隨年不斷轉變，不會刻意比較往屆成績。年僅21歲的陳善鈺稱，剛於6月在主場亞洲賽奪金是強心針，惟承認首戰亞運感緊張，期望以「贏每一場、打好每一場」心態應對。

男隊方面，在葉梓豐、李浩賢和歐鎮銘掛拍後，上屆男團銀牌成員只餘梁子軒，聯同2014年一屆獲男團銅牌的鄧銘漮再戰亞運，劉子均與黃祉謙則首度參賽。剛於6月亞洲賽奪銅的梁子軒透露，眾將稍後離港參加多項國際賽備戰，並會以平常心迎亞運，「波是圓的，一場比賽咩都有可能，最大敵人是自己，只要做好自己，任何事都有可能發生」。