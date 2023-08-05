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體育

國家泳隊延續強勢 覃海洋200自破大會紀錄摘金

【明報專訊】中國隊昨在成都舉行的世界大學生運動會再添12金，其中中國游泳隊佔其三，「蛙王」覃海洋在200米蛙泳以破大會紀錄的2分08.09秒稱王，贏得今屆比賽個人第3金；張雨霏則在女子4×200米自由泳接力賽封后，個人金牌數目增至5面，其接力隊友李冰潔則在女子1500米自由泳無敵手，累計個人亦獲4金。

張雨霏領銜200自接力封后

今屆獨攬5金

覃海洋延續游泳世界賽奪4金的勇態，繼日前揚威男子100米蛙式和混合4×100米混合式接力後，昨又在200米蛙泳以2分08.09秒創大會紀錄，比亞軍日本選手快上2.22秒。至於日前已在4×100米自由泳及混合泳奪金的李冰潔，則先以16分18.48秒奪得女子1500米自冠軍，之後又與柳雅欣、井上北華及張雨霏在女子4×200米自由泳接力，以7分58.77秒再下一城。

中國隊同日有3個項目各奪兩金。跳水隊陳佳／楊睿琳組合在女子雙人3米跳板以330.75分封后；王偉瑩／王彬翰組合則在混合雙人10米跳台以331.26分摘金。乒乓球隊錢天一／趙尚在女雙決賽以局數4：3險勝同胞何卓佳／王曉彤，徐瑛彬／薛飛亦在男雙以4：3挫日本組合封王。體操隊張博恒及歐鈺珊則分別在體操男、女子個人全能賽奪金。

此外，邵雅琦在女子佩劍個人以15：10擊敗韓國選手封后；跆拳道女子團體賽金牌亦落在中國隊手中；王琦在男子鏈球以73.63米封王。至於彭名揚則在男子400米欄以48.62秒奪魁，為中華台北隊的贏得今屆第3金，他亦得以晉級巴黎奧運會。獎牌榜方面，中國隊以61金21銀20銅共得102面獎牌續居首，韓國隊以17金13銀17銅排第2，第3位是15金16銀22銅的日本隊。

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