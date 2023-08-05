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體育

張家朗劍擊男花個人賽奪金 蔡俊彥添銅 港隊累計3金破歷屆紀錄

【明報專訊】港隊昨在成都世界大學生運動會再創歷史，「劍神」張家朗在男子花劍個人賽過關斬將，4強「內訌」戰擊敗蔡俊彥後，決賽再以15：12勇挫法籍劍手，以全勝姿態封王；加上蔡俊彥的銅牌，港隊今屆累積3金1銀5銅，刷新單屆最多金牌紀錄。張家朗賽後直言因時差感疲累，但因好勝拒絕言棄，終締個人最佳賽季成績。另外，港網壇新星黃澤林及王康怡在混雙殺入4強，在不設銅牌戰下穩奪獎牌。

成都世大運 港台電視32台 下午12：55直播

世界排名第7的張家朗在小組賽6戰全勝，列2號種子的他在首圈輪空，隨後連挫中華台北、匈牙利及法國隊劍手，再於4強險勝隊友蔡俊彥。及至決賽，家朗初段落後，一度被拉開至8：11，但這名東京奧運金牌得主及時發力，擊出4：1攻勢扳平，加上對手再因「兩黃一紅」被罰1分，令他反超13：12。他在次局連奪兩分，終以15：12勇挫法國隊的Pierre Loisel，全勝封王。張家朗目前就讀的香港浸會大學，以及文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦分別發文道賀。

繼佘繕妡日前在女重個人賽奪金，張家朗和蔡俊彥在男花個人賽穿金掛銅，今屆港隊暫取3金1銀5銅，刷新單屆最多金牌紀錄。張家朗和蔡俊彥完成世界賽後，本周二才趕到成都，他賽後坦承仍未調整時差而感疲累，但踏上劍道便會全力以赴，「我爭勝心強，不喜歡輸。雖然一開始感覺得累，但見對手認真準備，我也不可輸蝕，要盡全力衝」。

征戰連連感疲累 爭勝心成助力

滿意今季成績 樂見佳績推動劍擊發展

提到4強的港隊「內訌」，張家朗直言是場硬仗，「我們熟悉彼此，機會也是五十五十，看誰臨場發揮更好」。他放眼下周一的團體賽，與蔡俊彥、吳諾弘及李逸朗聯手出擊，再爭金牌，「港隊在世界賽有好成績，期望延續這感覺去衝擊世大運獎牌」。

張家朗今季多次獲獎，他直言此為生涯最佳賽季，「今季算是PB，雖然亞洲賽有點可惜，世界賽前8不能延續上屆銅牌，但總括而言這算是我職業生涯最好成績一季」。

在東京奧運奪金後，張家朗令香港出現劍擊熱潮，他也樂見自己有助劍擊發展，「劍擊不像籃球、足球般熱門，很開心令港人投入劍擊」。他更提到接下來的目標，「東奧後我的目標是世界賽冠軍，去年得銅牌、今年頭8，而明年沒世界賽，所以我下個目標就是巴黎奧運」。

至於4強止步摘銅的蔡俊彥，直言前晚失眠且依然抱恙，故昨日不在狀態，「我覺得很疲累，失眠之餘，左眼發炎仍難以張開，幾星期前的感冒也未痊癒，一直不在狀態」。不過，對於第3次出戰世大運終獲獎牌，他笑言鬆一口氣。

其餘隊友方面，李逸朗止步16強，吳諾弘則首圈「決一劍」飲恨出局。至於梁洛文、朱詠翹和劉穎怡昨為港出戰女子佩劍個人賽，前兩者皆晉級正賽，惟朱詠翹在32強輸一劍出局，梁洛文則止步16強。

黃澤林王康怡網球混雙晉4強穩奪牌

另外，港隊網球星將黃澤林（Coleman）及王康怡（Cody）昨續合作出戰混雙，於8強直落兩盤6：4、6：3擊敗澳洲隊組合Joshua Charlton／Amy Stevens，穩奪獎牌之餘，今將在4強爭入決賽。二人賽後同樣表示心情激動，坦言達成今屆爭牌目標，希望放下壓力在4強再下一城。

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