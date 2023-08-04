阿仙奴開季缺捷西斯 膝患唞數周 車仔新兵尼干古同傷

捷西斯上季加盟阿仙奴後，於去年底世界盃歸隊後因膝傷缺陣逾兩個月共15仗。阿迪達昨證實這名26歲巴西國腳膝傷舊患復發，承認對球隊開季構成一定打擊，「他膝蓋有些不適，與之前傷患有關，今（昨）早做了小手術，並非大問題，但我認為要休養數星期」。據報捷西斯要休戰6周，不但無緣下周日社區盾倒戈曼城，預計還會缺席頭5輪聯賽，包括9月3日主場大戰曼聯。

酋長盃挫摩納哥奪冠

前帥雲格為個人銅像揭幕

至於阿仙奴昨在主場出戰酋長盃，前帥雲格現身為以他肖像高舉英超獎盃動作的新建銅像揭幕。而「兵工廠」翼鋒布卡約沙卡是役因病缺陣，於31分鐘先被摩納哥中場尤索夫科芬拿頭槌攻破大門，憑昨任隊長的尼基迪亞完半場前扳平，法定時間踢成1：1，需互射12碼分勝負。最終阿仙奴門將蘭斯達爾撲出日籍鋒將南野拓實的主射，贏5：4捧盃。

車路士友賽言和多蒙特

祖雲勢簽盧卡古

另邊廂，車路士在美國芝加哥友賽於完場前1：1逼和多蒙特，在5場季前熱身賽保持不敗，但新加盟的進攻主力尼干古於上半場22分鐘勇戰受傷被換離場，其後在場邊被發現其左膝要敷冰袋，領隊普捷天奴賽後承認未知這名25歲法國國腳傷勢有多嚴重，要待球隊返英後再詳細檢查。尼干古今夏加盟後在熱身賽5場入3球，「藍戰士」新季英超首仗將於本月13日主場大戰利物浦。

至於祖雲達斯亦在美國踢友賽以3：1挫皇家馬德里，受車路士垂青的前鋒杜辛華荷域於補時攻入埋齋一球。據報「斑馬軍團」已跟車路士前鋒盧卡古就個人條款達成協議，將簽約3年。祖雲希望華荷域與盧卡古互換球會，同時再收取4000萬歐元（約3.42億港元）轉會費，但能否成事仍取決於車路士意願。

另白禮頓門將羅拔山齊士將以2500萬鎊（約2.47億港元）轉會費加盟車路士，與西班牙同鄉阿列沙巴拿加爭做正選門將。