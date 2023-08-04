明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

阿仙奴開季缺捷西斯 膝患唞數周 車仔新兵尼干古同傷

【明報專訊】新一季英超將於下周六凌晨開鑼，英超倫敦雙雄於開季前受到傷患打擊。阿仙奴昨戰至互射12碼挫法甲球隊摩納哥，在主場捧走酋長盃，但領隊阿迪達賽後證實，是役未列名單的前鋒加比爾捷西斯因傷需缺陣數周，無緣季初連場大戰；另邊廂，車路士在美國友賽以1：1逼和多蒙特，亦有新加盟鋒將尼干古勇戰受傷。

捷西斯上季加盟阿仙奴後，於去年底世界盃歸隊後因膝傷缺陣逾兩個月共15仗。阿迪達昨證實這名26歲巴西國腳膝傷舊患復發，承認對球隊開季構成一定打擊，「他膝蓋有些不適，與之前傷患有關，今（昨）早做了小手術，並非大問題，但我認為要休養數星期」。據報捷西斯要休戰6周，不但無緣下周日社區盾倒戈曼城，預計還會缺席頭5輪聯賽，包括9月3日主場大戰曼聯。

酋長盃挫摩納哥奪冠

前帥雲格為個人銅像揭幕

至於阿仙奴昨在主場出戰酋長盃，前帥雲格現身為以他肖像高舉英超獎盃動作的新建銅像揭幕。而「兵工廠」翼鋒布卡約沙卡是役因病缺陣，於31分鐘先被摩納哥中場尤索夫科芬拿頭槌攻破大門，憑昨任隊長的尼基迪亞完半場前扳平，法定時間踢成1：1，需互射12碼分勝負。最終阿仙奴門將蘭斯達爾撲出日籍鋒將南野拓實的主射，贏5：4捧盃。

車路士友賽言和多蒙特

祖雲勢簽盧卡古

另邊廂，車路士在美國芝加哥友賽於完場前1：1逼和多蒙特，在5場季前熱身賽保持不敗，但新加盟的進攻主力尼干古於上半場22分鐘勇戰受傷被換離場，其後在場邊被發現其左膝要敷冰袋，領隊普捷天奴賽後承認未知這名25歲法國國腳傷勢有多嚴重，要待球隊返英後再詳細檢查。尼干古今夏加盟後在熱身賽5場入3球，「藍戰士」新季英超首仗將於本月13日主場大戰利物浦。

至於祖雲達斯亦在美國踢友賽以3：1挫皇家馬德里，受車路士垂青的前鋒杜辛華荷域於補時攻入埋齋一球。據報「斑馬軍團」已跟車路士前鋒盧卡古就個人條款達成協議，將簽約3年。祖雲希望華荷域與盧卡古互換球會，同時再收取4000萬歐元（約3.42億港元）轉會費，但能否成事仍取決於車路士意願。

另白禮頓門將羅拔山齊士將以2500萬鎊（約2.47億港元）轉會費加盟車路士，與西班牙同鄉阿列沙巴拿加爭做正選門將。

上 / 下一篇新聞