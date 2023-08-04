張雨霏100自封后 今屆獨攬4金

國家隊跳水單日添3金

王偉瑩昨率先在女子跳台決賽由頭帶到尾，以358.20的總分封后，亞軍是337.95分的中國隊友張蕊。王偉瑩其後在混合雙人3米跳板決賽伙拍楊凌亦無對手，以328.20分再下一城。楊凌之後又與黃子淦，在男子10米跳台決賽以461.22分稱王，令昨日3項跳水金牌盡落在國家隊手中。張雨霏在女子100米自由泳決賽以53.34秒的時間摘冠，較亞軍南非籍泳手快1.05秒。她之前已在50米蝶泳和兩項接力賽摘冠。

武術散打項目決出的6面金牌中，中國隊的李志勤、馬衣姑、何烽和柳文龍依次登場，分別斬獲女子60公斤級、男子60、70和80公斤級4面金牌。在決出的4面跆拳道金牌方面，中國隊藉周澤琪及孟明寬，分別在女子73公斤級和男子公斤級決賽，打敗土耳其及伊朗籍對手奪標。

中國隊也在另外3項比賽奪金，分別是體操女團決賽以163.029分奪冠，銀、銅牌分別屬於日本和西班牙隊；乒乓混雙決賽的中國「內訌戰」中，劉丁碩／錢天一以局數4：1擊敗薛飛／王曉彤；粟文則在男子三級跳遠以17.01米奪魁。獎牌榜方面，中國隊以49金16銀16銅繼續領前，韓國隊以16金12銀15銅排次席，日本隊以14金11銀17銅排第3。

（成都世大運）