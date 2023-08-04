黃澤林王康怡網球混雙殺入8強 滿意首搭檔火花

黃澤林日前在男單32強大熱倒灶，王康怡則於前日因身體不適在女單棄權，昨早伙梁筠彤出戰女雙8強鬥日本隊，激戰1小時20分後以盤數1：2落敗，與獎牌擦肩。不過，兩人昨聯手於混雙16強打出氣勢，在一發得分率高逾8成，加上4次打破對方發球局下，以直落兩盤6：1、6：3擊敗捷克隊的Jan Jermar／Anastasia Polach。

黃澤林和王康怡在賽後異口同聲表示，很高興有機會與對方在大賽出戰混雙，又認為彼此磨合順利。黃澤林說：「我們細個一起練習，但一直沒機會合打混雙，好開心可跟她打國際大賽，並於第一場取勝。我打到應有水準，開波接發都好重要，也要幫Cody補位」。王康怡滿意合作首戰表現，又稱「我在網前反應不錯，做到女將的本分，其他事就交給Coleman」。19歲的黃澤林比王康怡年輕兩載，但他笑言：「男生要挺身而出，只要Cody做好本分，其他就交給我」。

王康怡透露前日身體不適決定棄戰女單，休息一晚後已恢復不少。她又提到昨早在女雙8強落敗感覺難受，仍要收拾心情應付混雙。黃澤林也指男單32強止步有影響心情，「我不算打得好，但不要緊，好彩今次還有混雙。雖然今站 壓力不小，發揮不太好，但都當是教訓，始終我第一次參加大型比賽」。

李芬女單8強止步

另外，港將李芬在女單8強以直落兩盤3：6、5：7負中華台北隊的梁恩碩，無緣獎牌。

（成都世大運）