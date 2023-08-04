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體育

杜凱琹何鈞傑乒乓混雙為港摘銅 負傷披甲取個人今屆第2牌 杜：只要上到場一定堅持

【明報專訊】港隊昨在成都世界大學生運動會再傳捷報，乒乓球隊的何鈞傑／杜凱琹在混雙8強以直落4強輕取日本隊，晉級4強後雖不敵國家隊組合，但在賽事不設銅牌戰下，故「何杜配」最終摘銅而回，這也是負傷上陣的杜凱琹繼女團摘銅後，在今屆賽事第2面獎牌。至於港隊泳將黃培燊昨於男子200米蛙泳殺入複賽後取第9，以一位之差無緣決賽。

明報記者 許嘉明 成都直擊

成都世大運 無綫J2 82台、港台電視32台 晚上18：25直播

杜凱琹前日因右手肘受傷而棄戰女單，她在昨早「紮住上」，伙何鈞傑出戰混雙8強鬥日本隊的橫谷晟／木村香純。兩名港將未受太大考驗，僅花36分鐘便以直落4局11：8、11：8、11：5、11：6勝出，晉級4強，兩人獲勝一刻振臂歡呼，隨後相擁慶祝。惟及後二人面對國家隊組合薛飛／王曉彤，以直落4局8：11、6：11、4：11、4：11告負，摘銅而回。

相隔8年再合作 何鈞傑認磨合快

杜凱琹賽後透露，前日於練習時傷及手肘舊患，因此忍痛放棄女單，「這跟去年世界賽和安曼決賽的傷一樣，我在單打時覺得完全不能堅持下去，因為真的好難受。而且再打下去，可能（世大運的）女雙、混雙，和之後杭州亞運都有影響」。她續指，出戰混雙時仍覺痛楚，但有治療師幫忙，加上冰敷及食藥三管齊下，仍可續戰女雙及混雙。對於贏得今屆世大運第2面獎牌，杜凱琹坦言開心，並指女雙會續伙吳詠琳上陣，「只要上到場，我一定會堅持」。

杜凱琹與何鈞傑自2015年亞青賽後，相隔8年再合作，後者笑稱磨合不成問題，並於成大運兩周前開始合練，「我們再夾上手算快，因為平時隊內練習會對打，知道對方節奏和打法，而且我們雙打本身已有自己的一套，所以問題不大」。何鈞傑繼續三線出擊，同時兼顧男子單、雙打。

至於港隊組合關文皓／林依諾在另一場混雙8強以直落4局不敵國家隊的劉丁碩／錢天一。

另外，港隊泳將黃培燊昨在世大運一日雙賽，他上午在男子200米蛙泳初賽先以總成績第10晉級，傍晚在複賽再度推快時間，以2分15.07秒排第9，與決賽席位擦肩。他坦承一日雙賽令體能吃不消，但認為表現已算合格，「我在今年元旦確診，世大運游出今季最佳，距個人最佳（PB）只差兩秒左右」。

黃培燊200蛙取第9無緣決賽

他又提到賽前有信心可入複賽，但對未能入決賽感可惜，又不諱言道：「我在世大運的目標是在200蛙入決賽，可惜失敗了。因為體院有運動員等級，我現在只是成年組，若在這項入決賽可升至精英C級， 我想升職加人工。」

結束6日賽事後，香港代表隊暫以2金1銀4銅，於獎牌榜與捷克隊並列第16位。

（成都世大運）

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