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體育

覃海洋領銜國家泳隊單日摘4金

【明報專訊】中國隊的「新蛙王」覃海洋延續早前游泳世界賽強勢，昨晚於成都世界大學生運動會連贏兩仗，先於男子100米蛙泳輕鬆封王，拿下個人於這項賽事首面獎牌後，再於男女4×100米混合接力摘金而回，連同其接力隊友「女飛魚」張雨霏及柳雅欣分別於50米蝶泳和200米背泳取勝，為國家泳隊單日添4金。

早前於游泳世界賽打破男子200米蛙泳世界紀錄的覃海洋，轉戰世大運阻續強勢，昨先於100米蛙泳以58.92秒率先掂池，以接近1秒優勢輕鬆摘金。及後他伙拍王谷開來、張雨霏及李冰潔，再於男女4×100米混合接力以3分44.02秒的破大會紀錄時間再下一城，單日摘下兩金。

張雨霏昨亦於50米蝶泳以破大會紀錄的25.20秒封后，加上柳雅欣在200米背泳以2分08.18秒奪冠，令國家泳隊單日摘下4金。

中國隊36金續居首 台摘第2金

另外，國家隊昨於射擊項目續揚威，分別在10米氣手槍及10米氣步槍混合團體賽摘金。而跳水選手張文澳於男子3米板封王，跆拳道女將徐蕾則在73公斤級決賽挫伊朗選手取勝。加上在藝術體操項目集體全能決賽奪冠，國家隊昨增添9金，獎牌榜以36金12銀12銅續居首。

至於中華台北隊昨於羽毛球混合團體賽以場數3：2力克中國隊，拿下今屆第2金。

（成都世大運）

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