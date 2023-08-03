佘繕妡女重摘金 寫港劍擊隊歷史 稱意志堅定取勝關鍵 放眼周六團體賽再下一城

明報記者 許嘉明 成都直擊

成都世大運 港台電視32台 早上09：55直播

佘繕妡在小組賽6戰全勝直入32強後，再連挫中國和烏克蘭隊劍手晉級。及至8強，佘繕妡再以一劍反勝意大利隊的4號種子Gaia Traditi，4強再贏美籍頭號種子Catherine Nixon，殺入決賽。

佘繕妡在決賽初局打得保守，稍稍落後意籍劍手Sara Kowalczyk，但她在次局獲現場觀眾高呼「加油」打氣下，多次反擊得手反超5：3。港將在決勝局勢如破竹，打出一波10：3的攻勢，終以15：6勇奪冠軍，也是繼2018年的青年奧運會後再一次在國際賽踏上頒獎台。

港隊累計2金1銀3銅

為香港劍擊隊奪得史上首面世大運金牌的佘繕妡，賽後透露昨晨4時已起牀準備比賽，故打到最後感覺疲累，但現場觀眾的打氣令自己更添動力和享受賽事。她提到8強絕地反勝一仗時，自己亦有擔心，但不斷提醒自己要沉着應戰，「（8強）落後有些驚險，但教練講要相信自己，打好每一劍，就可將不可能變可能。打決賽是看誰較少犯錯。知道自己失誤後，就告訴自己要一劍一劍打，要爭取得分，對手不會衝前任你刺」。佘繕妡又稱遇上逆境，意志堅定為關鍵，「關鍵是要相信自己，落後不一定會輸，這與人生一樣，有時遇到不好的事，也不要放棄」。

佘繕妡5月在美國聖母大學的學期完結後，即到杜拜出戰世界盃，隨後返港作高強度訓練，準備亞洲賽、世界賽、世大運和杭州亞運等一連串大賽。她上月在世界賽殺入16強寫個人最佳，今在世大運奪金，她感慨的說「證明我流過的每滴汗都值得」。而她在周六將伙隊友陳渭泠、陳祉澄、黃琛之出戰女子重劍團體賽，她信心十足地說：「團體賽要衝牌！」

男佩方面，3名港將皆從小組賽突圍，但周頌羲左膝有傷下，在64強以7：15不敵澳洲隊劍手，陳樂熹亦於同一階段負德籍對手。至於張愷駿首圈以15：9挫印度隊劍手，惟32強以10：15僅負意大利代表，無緣晉級。

至於香港武術隊的張溢霖昨在男子散打70公斤級8強不敵東道主選手何烽，與獎牌擦肩。

（成都世大運）