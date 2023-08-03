為中國女足小組出局哽咽 王霜：不是好榜樣

嘆努力未獲回報 稱讚日本隊進步

中國女足今屆僅入兩球，均為王霜射入的12碼，這名28歲前鋒賽後哽咽，承認她們「不是特別好的榜樣」，「希望未來孩子們能踢出更精彩足球，國內教練們能培養出更多真正會踢球的下一代，讓她們在未來代表國家隊比賽不至於這麼狼狽」。她認為中國女足比任何國家隊球員都練得辛苦和付出得多，慨嘆未能取得好成績。

王霜又認為分組賽出局未嘗不是壞事，「出線又能怎樣？就讓大家看到我們跟英超（英格蘭）和美國等強隊的差距」。她亦稱讚在C組3戰全勝入16強的日本女足，「看看日本隊是怎樣踢，她們為甚麽能夠在換了一批球員後，DNA仍然沒變，而且越來越好」。有內地網民認同王霜的說法，稱「實話太刺耳」。

巴西F組第3出局 瑪達憾別世盃

南非反勝意軍 偕瑞典G組出線

另外，巴西隊昨晚在F組分組賽尾輪0：0悶和牙買加隊，1勝1和4分排小組第3出局，37歲名將瑪達世盃最後探戈在此止步。同組榜首法國隊以6：3挫巴拿馬隊，與次名的牙買加隊攜手出線；G組的南非隊以3：2反勝意大利隊，以1分壓過對方次名出線，16強對荷蘭隊；瑞典隊以2：0挫阿根廷隊後得首名，將與美國隊爭入8強。