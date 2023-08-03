文尼落實轉投艾納斯 簽約4年 披10號戰衣

文尼上季才由利物浦轉投拜仁慕尼黑，但這名31歲塞內加爾國腳受傷患困擾影響上陣時間，加上今年4月歐聯8強在場上與隊友利萊辛尼爭執，之後被揭在更衣室掌摑對方而曾短暫被球會內部停賽，最終他只效這應屆德甲冠軍一季便離隊。他此前接受德媒訪問稱，對離開拜仁感到受傷，遺憾新一季未能留隊證明自己。艾納斯除了有C朗及文尼，還有泰利斯卡、中場波索域、施高科芬拿及左閘阿歷士迪尼斯等外援。

至於文尼兩間前東家利物浦和拜仁，昨晚在新加坡友賽對碰，「紅軍」由加普及新隊長華基爾雲迪積克建功曾領先兩球，但被基拿比及辛尼於半場扳平。拜仁於完場前連入兩球，終反勝4：3。

曼城勢7.7億簽加華度爾

阿仙奴延長阿航胸口贊助至2028年

另外，據報應屆三冠王曼城與德甲的RB萊比錫達成協議，將打破後衛轉會費紀錄的9000萬歐元（約7.7億港元），簽入21歲克羅地亞隊後衛加華度爾；而阿仙奴昨落實與球衣胸口贊助商阿聯酋航空續約至2028年，並傳就羅致賓福特的西班牙隊門將大衛拉耶已達成個人條款協議。