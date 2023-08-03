明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

文尼落實轉投艾納斯 簽約4年 披10號戰衣

【明報專訊】沙特聯球會艾納斯昨宣布簽入拜仁慕尼黑翼鋒沙迪奧文尼，將披上10號球衣，與陣中球星基斯坦奴朗拿度（C朗）合作攻堅，據報簽約4年，轉會費達3000萬歐元（約2.56億港元）。

文尼上季才由利物浦轉投拜仁慕尼黑，但這名31歲塞內加爾國腳受傷患困擾影響上陣時間，加上今年4月歐聯8強在場上與隊友利萊辛尼爭執，之後被揭在更衣室掌摑對方而曾短暫被球會內部停賽，最終他只效這應屆德甲冠軍一季便離隊。他此前接受德媒訪問稱，對離開拜仁感到受傷，遺憾新一季未能留隊證明自己。艾納斯除了有C朗及文尼，還有泰利斯卡、中場波索域、施高科芬拿及左閘阿歷士迪尼斯等外援。

至於文尼兩間前東家利物浦和拜仁，昨晚在新加坡友賽對碰，「紅軍」由加普及新隊長華基爾雲迪積克建功曾領先兩球，但被基拿比及辛尼於半場扳平。拜仁於完場前連入兩球，終反勝4：3。

曼城勢7.7億簽加華度爾

阿仙奴延長阿航胸口贊助至2028年

另外，據報應屆三冠王曼城與德甲的RB萊比錫達成協議，將打破後衛轉會費紀錄的9000萬歐元（約7.7億港元），簽入21歲克羅地亞隊後衛加華度爾；而阿仙奴昨落實與球衣胸口贊助商阿聯酋航空續約至2028年，並傳就羅致賓福特的西班牙隊門將大衛拉耶已達成個人條款協議。

上 / 下一篇新聞