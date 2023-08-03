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體育

45歲保方宣布掛靴 別28載球員生涯 因傷提前一年與帕爾馬解約

【明報專訊】意大利隊45歲傳奇門神保方昨正式宣布掛靴，結束長達28年職業生涯。以往保方在門前力挽狂瀾，因而被香港的意大利和祖雲達斯球迷創作「保方保方，保住後方」的口號亦將成為絕響。

「保住後方」成絕響

意籍著名記者迪馬斯奧及羅曼奴昨率先報道，近兩季重返母會帕爾馬征戰意乙的保方即將宣布掛靴，結束28季職業生涯，當事人昨晚親自證實這消息。報道稱這名45歲老將原定明夏才約滿，今夏還收到來自沙特聯球會的大合約，但他上季受腳傷困擾只上陣19場，加上帕爾馬在升班附加賽落敗無緣重返意甲，其經紀人將跟會方傾談提早解約。意媒稱，保方退役後或重返意大利國家隊，接替已故名宿維埃里的領隊一職，輔助主教練文仙尼。

料將轉任意軍領隊輔助文仙尼

擁多項門將紀錄 歐聯無冠留憾

保方在28年球會生涯共上陣975仗，只效力過3間球會，分別為帕爾馬、祖雲達斯及巴黎聖日耳門（PSG）。而他亦是目前意甲最多上陣次數（657場）、最多不失球場數（299場）及最長不失球時間（974分鐘）的紀錄保持者，並以門將身分贏過歐洲足協足球先生，以及在39歲當選國際足協及意甲年度最佳門將。

這名「不老傳說」於1995年在帕爾馬出道，當時年僅17歲，至2001年以破當年門將轉會費紀錄的5288萬歐元（約4.5億港元）轉投祖雲達斯，在「斑馬軍團」累計19季奪得22項錦標，包括10次意甲冠軍，亦以685場成祖雲歷來上陣次數第2多球員，僅次於名宿迪比亞路；在2018／19年以40歲之齡自由身投PSG一季贏過法甲冠軍，之後回歸祖雲及帕爾馬。然而，保方在祖雲出戰2003、15及17年3屆歐聯決賽均屈居亞軍，成球會生涯最大遺憾。

曾助意大利世盃封王

舊拍檔派路邦路斯撰文致敬

國家隊方面，保方以176次是意大利隊目前上陣次數最多球員，包括5次參加世界盃決賽周及4次出席歐洲國家盃，在2006年德國世盃7仗只失2球高舉大力神盃；2010年起任隊長8年，在2012年歐國盃屈居亞軍，18年世盃外圍賽附加賽不敵瑞典隊，無緣決賽周後宣布退出國家隊。

隨着保方掛靴，代表意軍06年世盃冠軍成員悉數退役。成員之一、現已執教的派路昨在社交網發文，形容這名昔日戰友是「球壇的超人」；祖雲的意軍後衛邦路斯也讚頌保方是獨一無二的存在。

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