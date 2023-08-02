雲迪積克阿諾特接任紅軍正副隊長

今友賽拜仁 高普證欲簽防中

雲迪積克於2018年初由修咸頓加盟，6季為利物浦上陣222場入19球，贏得英超及歐聯各一次等錦標。這名同為荷蘭隊隊長的32歲後衛表示，對出任「紅軍」隊長感自豪，「對我和家人都是非常值得驕傲的一天，我無法形容此刻感受。我會竭盡所能令所有人為我和球會都感到自豪和高興」。出身利物浦青訓的阿歷山大阿諾特則任副隊長，雲迪積克認為這名英格蘭國腳是時候承擔更多責任。

利物浦今晚7時半在新加坡國家體育場友賽拜仁慕尼黑，雲迪積克將與國家隊中堅拍檔馬菲斯迪歷特對碰。高普賽前證實正致力簽入防守中場，據報目標為修咸頓19歲小將羅美奧拉維亞。此外，法賓奴昨落實轉投應屆沙特聯冠軍伊蒂哈德，簽約3年至2026年，將與兩大球星賓施馬及尼高路簡迪並肩作戰，據報轉會費為4000萬鎊（約4億港元）。這名29歲巴西隊中場在社交網發文，稱效力紅軍5年是他最幸福及光榮的時刻。

另外，據報車路士將重新與祖雲達斯談判盧卡古與杜辛華荷域互換球會的轉會。