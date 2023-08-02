麥巴比獲PSG付3.4億忠誠費 前途未明

據報道，麥巴比一如外界預料沒在8月1日前激活續約至2025年6月的選項，明夏約滿的他將正式進入合約年，可跟其他球會談轉會，但他早前已拒絕沙特聯球會希拉爾重金禮聘。法國《隊報》報道，PSG認為麥巴比已私下跟皇家馬德里達成明夏自由身轉會的協議，欲向國際足協投訴。

巴塞翼鋒迪比利同意投PSG

此外，PSG羅致巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利一事好事近，據報這名26歲法國國腳已同意轉投這支法甲豪門，將簽約5年，PSG曾願意開出5000萬歐元（約4.27億港元）買斷費，但由於買斷條款昨已失效，PSG需跟巴塞重新商討轉會費。

而PSG昨晚在東京友賽國際米蘭，有守將史堅尼亞正選首倒戈，但完場前連失兩球反負1：2，在日本之旅1和2負不勝。

另邊廂，希拉爾求購麥巴比失敗後，目標改為以1.2億鎊（約12億港元）斟介拿玻里射手域陀奧森漢，更開出高達100萬鎊（約1000萬港元）周薪利誘，仍遭該意甲應屆冠軍拒絕。

C朗開齋助艾納斯盃賽大勝

另外，基斯坦奴朗拿度（C朗）昨在阿拉伯球會冠軍盃分組賽頂入一球，是這名38歲葡萄牙隊球星新季首入球，兼連續22季有「士哥」，協助艾納斯以4：1大勝突尼斯球隊莫納斯提爾。