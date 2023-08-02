據英國《天空體育》報道，由周六凌晨英冠開鑼戰，錫周三迎戰修咸頓的比賽開始，可以預期新季英超至英乙賽事的補時時間將不時達到10分鐘或以上，情况就如去年底卡塔爾世界盃相若。

另據統計，撇除加時的比賽，去年世盃決賽周的場均補時時間長達約11分鐘，當中英格蘭隊對伊朗隊的分組賽中，補時更長達27分鐘。

務求提高實際比賽時數

容許更高強度身體接觸

此外，有報道指去年世界盃實際比賽時間提升至59分鐘，較2018年俄羅斯世界盃多7分鐘。而去季英乙至英超賽事的實際比賽時間只有48至55分鐘，加上當局認為慶祝入球所花時間越來越長，所以來季球證將準確地計算因入球、換人或受傷而導致賽事暫停的時間，從而提高實際比賽時數。同時，球證將更嚴厲地處罰球員浪費時間的行為。利物浦名宿加歷查曾在世盃期間支持增加補時，以讓球迷能觀賞更多真正的比賽，「現今的比賽有太多浪費時間的行為，很享受球證在世盃增加補時」。

另外，為了保持賽事流暢度，來季英超將會容許更高強度的身體接觸，意味勢將大幅減少比賽中罰球的次數。

嚴控職球員行為 領牌機會大增

被逐者禁留場邊或觀眾席

至於英格蘭足總亦採取新措施去規管轄下職球員的行為。來季球員因對判決有異議而被出示黃牌的機會大幅上升，只要有兩個或以上球員包圍球證時，當中會有至少一名球員被罰黃牌警告，而任何從遠處跑向球證投訴的球員亦會領牌。

同時，所有教練團隊中，只能有一人站在技術指導區，若然同時有兩人或以上，他們均將被罰黃牌；而任何人站出技術指導區亦會領牌。

此外，紅牌被逐的職球員將不能留在場邊及觀眾席，意味像當年阿仙奴前帥雲格在與曼聯大戰時被逐後於場邊觀戰的經典畫面將不復見。