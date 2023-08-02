國女足世盃初嘗小組出局

生死戰慘負英 主帥：看到和強隊差距

中國隊開賽4分鐘已失守，被英格蘭隊前鋒阿歷絲雅羅素開紀錄。羅倫漢普於26分鐘單刀破網，加上羅倫占士於上半場尾段兩度妙射破網，惟其中一球經視像裁判（VAR）覆核後，因攻勢中有球員越位而推翻，國女足半場落後0：3。

換邊後，國家隊在57分鐘獲12碼，由王霜操刀追成1：3，惟及後被敵軍的羅倫占士、嘉兒凱莉及戴莉各入一球，終負1：6，D組排第3出局，3戰攻入的兩球均來自王霜射入的12碼。而這亦是中國女足除了2011年一屆無緣決賽周，歷來8次參加決賽周首在分組賽止步。

占士妹成功臣 英軍偕丹麥B組出線

荷蘭美國E組過關晉16強

車路士右閘列斯占士的胞妹羅倫占士昨仗起孖兼助攻「帽子戲法」，領英軍在小組3戰全勝首名出線，16強對B組次名尼日利亞隊；同組的丹麥隊以2：0挫海地隊後，以6分次名晉級，將與B組首名的東道主澳洲隊爭入8強。另邊廂，荷蘭隊以7：0大勝越南隊，壓過同日0：0悶和葡萄牙的美國隊，成為E組首名；力求三連霸的美國則次名晉級。

G組榜首瑞典隊今午將對阿根廷隊，意大利隊則對南非隊；F組巴西隊在今晚對牙買加隊，若森巴兵不勝，陣中老將瑪達的世盃最後探戈或在小組止步。同組榜首的法國隊則對榜尾巴拿馬隊。