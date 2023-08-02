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體育

國家隊包辦男女乒團體賽金牌

【明報專訊】中國隊昨在成都世大運單日增添10面金牌，當中包括乒乓男、女子團體兩面金牌，女子4×100米自由泳接力破世大運紀錄。經過6個比賽日，中國隊以27金9銀10銅續排榜首，韓國隊以15金12銀9銅、與日本隊的14金8銀10銅緊隨其後。

單日添十金 獎牌榜續居首

中國隊昨午先戰女乓團體決賽，何卓佳首局以2：3不敵出澤杏佳，錢天一和王曉彤其後連贏兩局反超前。出澤杏佳於第4局為日本隊扳平。決勝局何卓佳以3：1擊敗木村香純，總局數險勝3：2奪金；而男乒團體決賽，中國隊憑周愷、徐瑛彬及薛飛同樣以3：1勝出，直落3局擊敗中華台北隊摘金。

女子100自接力破大會紀錄摘金

至於女子4×100米自由泳接力決賽，中國隊由李冰潔、柳雅欣、羅悠揚及張雨霏組成的接力隊，游出3分37.51秒打破世大運紀錄，為中國泳隊奪得今屆首金，意大利隊及日本隊分獲銀牌和銅牌。

早前在世界賽摘下多面獎牌的名將覃海洋，則與張雨霏分別在男子100米蛙泳及女子50米蝶泳準決賽，同樣以打破世大運紀錄的時間晉身決賽。跳水方面，陳佳與王壹包辦女子單人1米板的金、銀牌。

此外，國家隊在射擊6項決賽共獲2金2銀2銅，包括胡凱在男子10米氣槍，以及熊亞瑄、王珂怡及林雅酋於女子25米手槍團體決賽摘金；並憑女子鉛球的宋佳媛，以及女子1萬米的夏雨雨，包辦田徑首個比賽日的兩面金牌。另外，中國男籃前晚在分組賽A組以84：97意外不敵中華台北男籃。

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