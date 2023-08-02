陳佩琦梁筠宜女子百米爭入決賽 齊闖複賽盼漸入佳境 港羽混合團體賽8強飲恨

明報記者 許嘉明 成都直擊

成都世大運 港台電視32台 下午17：25直播

女子100米初賽共有7組，每組頭3名可以「大Q」晉級複賽。港隊「女飛人」梁筠宜和陳佩琦分途出擊，前者在第3組跑出11.98秒列小組第2，後者則於第6組以11.81秒得首名，順利躋身複賽。

梁筠宜在第3組則以0.4秒僅負巴西籍對手，以小組次名姿態晉級。她衝線一刻表現興奮，首次參加世大運的她直言晉級為意料之外，因其個人最佳成績11.69秒在該組只排第4，但對今場成績不太滿意，「11.98秒比我預想中慢，因由試場到今（昨）日熱身和起跑都覺得狀態不錯，可能因為逆風吧（-1.0）。入複賽有點幸運成分，希望下一槍做好中段加速，跑得更好」。

受腳傷影響 陳佩琦認表現收貨

至於陳佩琦在第6組一直領先，以0.09秒力壓瑞士隊跑手以首名衝線，她賽後透露仍受腳傷影響，故跑出此成績亦算收貨，「我在亞洲賽腳仍有傷，只得兩星期準備世大運，其中一星期用來恢復，另外練了三課。老實說我好擔心，昨（前）日試場仍找不到起跑感覺」。

陳佩琦直言在傷患中學識不能只用死力，「我學會調整節奏，後面跌速不多，後程沒被人追得太多」。她續指，最大願望是維持健康，「我好渴望這一槍，之前一直傷令我沒機會跑單項，亞運也不能跑單項。我有信心可維持穩定發揮，甚至跑得更快，只欠一些機會」。

李康傑石錦程男子百米初賽止步

李康傑及石錦程於男子100米初賽亮相，先有李康傑在第5組帶傷出戰跑出11.63秒，石錦程在第7組則跑出10.69秒，兩人皆未能以小組前兩名出線。馬穎雯則於女子400米欄初賽跑出1分01.77秒無緣晉級。至於女子跳遠港績保持者俞雅欣昨在資格賽跳出5.98米，而另一組的陳家倩三跳悉數犯規，雙雙提前畢業。

羽毛球方面，港隊日前在C組挫德國及愛沙尼亞隊，僅負中華台北隊下，以次名晉級8強。由於團戰賽不設銅牌戰，若昨仗面對馬來西亞隊取勝即可踏上頒獎台。惟港隊在首場混雙派出楊盛才／傅智恩，與大馬隊的黃天啟／蕭皓珊鬥得激烈，連續兩局以18：21、17：21告負。馬子雪在第2場女單緊接為港隊上陣，但較多失誤下以0：2不敵葉睿晨。

麥栢毅在第3場關鍵的男單建功，以21：16、21：11力挫對手，為港隊追回場數1：2。曾曉昕／尤漫瑩隨後在女雙以直落兩局負張樂絢／黃琪媗，港隊終無緣4強，並與獎牌擦身而過。

王康怡伙梁筠彤網球女雙晉8強

另外，香港網球隊昨有王康怡／梁筠彤在女雙16強苦戰3盤下反勝捷克隊晉級，將鬥日籍組合爭入4強。

游泳方面，何肇倫和伍棹然在男子50米蝶泳，分別游出24.50秒和24.56秒，分列19和20；關鵬在男子100米背泳以56.64秒完賽排25；黃培燊在男子100米蛙泳游出1分02.72秒位列19，眾人均於初賽止步。