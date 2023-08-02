明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

陳佩琦梁筠宜女子百米爭入決賽 齊闖複賽盼漸入佳境 港羽混合團體賽8強飲恨

【明報專訊】田徑項目昨於成都世界大學生運動會開鑼，港隊多名選手分途出擊，其中陳佩琦和梁筠宜傍晚在女子100米初賽脫穎而出，今晚將於複賽爭取躋身決賽。至於香港羽毛球隊昨於混合團體賽8強不敵馬來西亞隊，無緣為港羽摘下史上首面世大運獎牌。

明報記者 許嘉明 成都直擊

成都世大運 港台電視32台 下午17：25直播

女子100米初賽共有7組，每組頭3名可以「大Q」晉級複賽。港隊「女飛人」梁筠宜和陳佩琦分途出擊，前者在第3組跑出11.98秒列小組第2，後者則於第6組以11.81秒得首名，順利躋身複賽。

梁筠宜在第3組則以0.4秒僅負巴西籍對手，以小組次名姿態晉級。她衝線一刻表現興奮，首次參加世大運的她直言晉級為意料之外，因其個人最佳成績11.69秒在該組只排第4，但對今場成績不太滿意，「11.98秒比我預想中慢，因由試場到今（昨）日熱身和起跑都覺得狀態不錯，可能因為逆風吧（-1.0）。入複賽有點幸運成分，希望下一槍做好中段加速，跑得更好」。

受腳傷影響 陳佩琦認表現收貨

至於陳佩琦在第6組一直領先，以0.09秒力壓瑞士隊跑手以首名衝線，她賽後透露仍受腳傷影響，故跑出此成績亦算收貨，「我在亞洲賽腳仍有傷，只得兩星期準備世大運，其中一星期用來恢復，另外練了三課。老實說我好擔心，昨（前）日試場仍找不到起跑感覺」。

陳佩琦直言在傷患中學識不能只用死力，「我學會調整節奏，後面跌速不多，後程沒被人追得太多」。她續指，最大願望是維持健康，「我好渴望這一槍，之前一直傷令我沒機會跑單項，亞運也不能跑單項。我有信心可維持穩定發揮，甚至跑得更快，只欠一些機會」。

李康傑石錦程男子百米初賽止步

李康傑及石錦程於男子100米初賽亮相，先有李康傑在第5組帶傷出戰跑出11.63秒，石錦程在第7組則跑出10.69秒，兩人皆未能以小組前兩名出線。馬穎雯則於女子400米欄初賽跑出1分01.77秒無緣晉級。至於女子跳遠港績保持者俞雅欣昨在資格賽跳出5.98米，而另一組的陳家倩三跳悉數犯規，雙雙提前畢業。

羽毛球方面，港隊日前在C組挫德國及愛沙尼亞隊，僅負中華台北隊下，以次名晉級8強。由於團戰賽不設銅牌戰，若昨仗面對馬來西亞隊取勝即可踏上頒獎台。惟港隊在首場混雙派出楊盛才／傅智恩，與大馬隊的黃天啟／蕭皓珊鬥得激烈，連續兩局以18：21、17：21告負。馬子雪在第2場女單緊接為港隊上陣，但較多失誤下以0：2不敵葉睿晨。

麥栢毅在第3場關鍵的男單建功，以21：16、21：11力挫對手，為港隊追回場數1：2。曾曉昕／尤漫瑩隨後在女雙以直落兩局負張樂絢／黃琪媗，港隊終無緣4強，並與獎牌擦身而過。

王康怡伙梁筠彤網球女雙晉8強

另外，香港網球隊昨有王康怡／梁筠彤在女雙16強苦戰3盤下反勝捷克隊晉級，將鬥日籍組合爭入4強。

游泳方面，何肇倫和伍棹然在男子50米蝶泳，分別游出24.50秒和24.56秒，分列19和20；關鵬在男子100米背泳以56.64秒完賽排25；黃培燊在男子100米蛙泳游出1分02.72秒位列19，眾人均於初賽止步。

上 / 下一篇新聞