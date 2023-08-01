曼聯反負多蒙特 季前熱身賽三連敗 奧拿拿呼喝馬古尼成熱話

曼聯在拉斯維加斯友賽多蒙特，輪換大半隊正選，一對中堅由馬古尼伙拍域陀連迪路夫，改由中場麥湯米尼出任隊長，查頓辛祖首次倒戈。右閘達洛治於24分鐘遠射先開紀錄，「蜜蜂軍團」於完半場前把握紅魔後防連番犯錯，由翼鋒當耶爾馬倫於3分鐘內連下兩城反超前。曼聯於52分鐘由安東尼馬菲奧斯扳平，但71分鐘被尤素法莫高高撞射破網，終負2：3，連同對皇家馬德里及以B隊對域斯咸，在季前賽錄得三連敗。

不滿對方失誤 奧拿拿自認要求高

曼聯天價合約贊助費締英超紀錄

賽後焦點則落在門將奧拿拿於換邊後入替不久，撲出敵鋒施巴斯坦賀拿射門後，立即不留情面上前斥責未有緊貼對手的馬古尼。領隊坦夏格亦不滿一眾主力於61分鐘入替後表現差勁，「完全沒有壓迫和組織進攻，場上11人像是各自為戰」。紅魔還有兩場季前熱身賽，分別為周六及下周日對法甲的朗斯及西甲的畢爾包。

此外，曼聯昨與原定2025年約滿的球衣贊助商adidas，達成延長合約10年至2035年。據報10年合約總值9億鎊（約89.7億港元），是紅魔兼英超歷來最大金額贊助合約。另據報曼聯將於本月15日出戰英超新季首仗前，公布對前鋒格連活特的內部調查結果，屆時將定奪他在球會的未來。

車路士挫富咸 新兵尼干古建功

另邊廂，車路士憑中堅堤亞高施華及新兵尼干古各建一功，以2：0輕取富咸，在美國舉行的英超夏季系列賽以兩勝一和奪冠捧盃，賽事有6隊英超參加，其餘4隊為紐卡素、白禮頓、阿士東維拉及賓福特。車路士將於周四在芝加哥友賽多蒙特，據報「藍戰士」將以4500萬歐元（約3.84億港元）簽入法甲摩納哥的25歲法籍中堅阿素迪沙斯，取代因傷要長唞的韋斯利科芬拿的位置。沙特聯球會吉達艾阿里則落實紐卡素翼鋒辛特麥斯明加盟，據報轉會費3000萬歐元（約2.56億港元），將與羅拔圖法明奴及馬列斯做隊友。