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體育
2023年8月1日星期二
女團奪銅 港乒世大運歷來首牌 港網新星黃澤林大熱倒灶 男單次圈止步
田徑游泳項目今展開 港將分途爭佳績
覃海洋領銜國家泳隊轉戰世大運
國家隊男花團飲恨 世界賽1銀1銅作結
日女足首名出線世盃16強 與男足雙殺西班牙 澳洲炒加國後上過關
體壇快訊：趙端陽全國賽青少年組摘銀
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37歲高甸含淚掛靴 阿蘇欲再伙美斯
隔18月首冠 薩維利夫贏漢堡賽寫歷史
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【明報專訊】（請看附圖）
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