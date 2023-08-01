日女足首名出線世盃16強 與男足雙殺西班牙 澳洲炒加國後上過關

日本及西班牙隊賽前在C組皆兩戰全勝篤定出線，「大和撫子」昨仗全場僅得23%控球率，但憑有效反擊制勝，包括宮澤日向於上半場兩射一傳，終大勝4：0，連續4屆躋身淘汰賽階段，將於16強對A組次名挪威隊。日本繼男足去年底世界盃分組賽反勝2：1，再次擊敗西班牙。次名的狂牛軍將與A組首名瑞士隊爭入8強。同組的贊比亞隊則以3：1挫哥斯達黎加隊，取隊史決賽周首勝。

B組方面，主辦國之一的澳洲隊雖有主力森卡爾只列後備，仍憑希莉拿素梅開二度，加上瑪莉科拿及隊長卡莉各入一球，助「袋鼠軍」以4：0輕取加拿大隊，賽後3戰6分奪小組首名，尼日利亞隊0：0悶和愛爾蘭隊後，以5分次名出線。

中國惡鬥英格蘭爭出線

中國隊今晚7時在D組最後一仗對兩連勝的英格蘭隊，賽前3分的中國女足要出線將非勝不可，主教練水慶霞承認局面困難，稱球隊會竭盡所能，希望球迷能給予更多鼓勵。英軍則有主力禾露殊上仗受傷緣盡決賽周；丹麥隊則對兩連敗的海地隊。在E組力求三連霸的美國隊，今午3時鬥葡萄牙隊，同組荷蘭隊則對越南隊。