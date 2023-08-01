覃海洋領銜國家泳隊轉戰世大運

張家齊伙掌敏潔女雙10米台摘金

黄博文梁朝輝男雙3米板封王

19歲的張家齊昨伙拍18歲的掌敏潔，在女子雙人10米跳台以總成績349.08分，以106.68分優勢拋離亞軍的韓國隊奪得金牌。貴為東京奧運金牌得主的張家齊，早前在游泳世界賽的混合雙人10米高台無敵手，今次亦為中國跳水隊取得世大運第2金。至於打響頭炮的則是黄博文／梁朝輝，他們在男子雙人3米板以397.35分掄元，亞軍和季軍分別是德國及格魯吉亞隊。

中國男、女泳隊主力覃海洋及張雨霏今早在世大運強勢出擊。報名參加7項比賽的覃海洋，率先出戰100米蛙泳初賽，24歲的他上周在游泳世界賽接連在50米、100米，以及打破世界紀錄的200米蛙泳封王，並在男女4×100米混合接力奪金，加上煞科日於男子4×100米混合泳接力摘銀，令囊括4金1銀的他風頭一時無兩，雖最終失落MVP獎項，卻不減他成為大運會焦點人物。

覃海洋世界賽囊括4金1銀

今與張雨霏分途世大運爭佳績

至於東奧兩金得主張雨霏，近日在世界賽也揚威女子200米蝶泳及混合4×100米混合式接力，並在50米蝶泳奪銀，25歲的她將參加世大運9項賽事，今早先在50米蝶泳初賽亮相。

此外，中國隊昨在女子柔道78公斤級以上及藝術體操集體5圈各添一金，令國家隊在獎牌榜以17金6銀7銅續排首位，韓國隊以13金10銀5銅緊隨，日本隊則以11金7銀7銅排第3。

（成都世大運）