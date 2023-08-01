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體育

女團奪銅 港乒世大運歷來首牌 港網新星黃澤林大熱倒灶 男單次圈止步

【明報專訊】世界大學生運動會昨續於中國成都舉行，港乒在女子團體賽雖力戰至4強不敵日本隊，未能殺入今日的決賽，但因賽事不設銅牌戰，故港隊肯定收穫銅牌，贏得港乒隊史首面世大運獎牌，也為今屆代表團累積得1金1銀3銅。至於港網新星黃澤林（Coleman）則在男單次圈大熱倒灶，以頭號種子出戰的他直落兩盤不敵美籍球手止步，隨後將專注混雙，伙拍王康怡再爭成績。

明報記者 許嘉明 成都直擊

成都世大運 港台電視32台 下午14：55直播

港隊昨於團體賽8強先以直落3場擊敗印度隊，晉級後於4強火併日本隊。打頭陣的杜凱琹與對手梅花間竹各贏兩局，戰至決勝局時曾以2：6落後，但她咬牙力追扳平8：8，惟最終連輸3分，以局數2：3飲恨。緊接登場的蘇慧音以11：7拔頭籌，但對手連追3局反勝，令港隊落後場數0：2。林依諾在第3場上陣鬥日本隊的削球手以0：3落敗，港隊終以直落3場告負，無緣決賽。

杜凱琹享受與隊友並肩作戰

港乒男團8強出局

賽事不設銅牌戰，故港隊篤定摘銅。杜凱琹賽後表示，能以大學生身分打國際大賽感覺特別，也高興為港乒再創歷史，「感受幾特別，能以學生身分打國際大賽，這也是乒乓球隊在世大運首面獎牌。我每次打團體賽都享受和隊友並肩作戰的感覺，今次破紀錄更開心，多謝大學讓我一邊讀書、一邊打我喜歡的乒乓，希望接下來可交出更好表現」。蘇慧音則直言因要兼顧女單，致4強精神欠集中。

至於港乒男團昨在8強派出關文皓及何鈞傑面對日本隊，惟終以場數0：3告負，與獎牌緣慳一面。

網球方面，今屆男單頭號種子的港隊新星黃澤林在首圈輪空，直入32強後面對美籍球手Liam Krall。這名19歲港將首盤初段遭破發球局，一度落後局數0：3。黃澤林隨後力追不果，先輸一盤3：6。

他在次盤一度領先3：2，惟隨後錯失破發機會，第7局更丟失發球局，再輸一盤4：6，苦戰75分鐘後以盤數0：2落敗，他賽後難掩失望，並婉拒受訪。而他隨後將專注混雙，伙王康怡再爭佳績。而另一港隊男將吳奇龍亦在32強以直落兩盤不敵瑞士隊球手。

王康怡女網單打輕鬆闖16強

至於女單5號種子的王康怡昨在首圈輪空直入32強面對贊比亞籍球手，首盤3次發球直接得分，並以6：1先拔頭籌。她次盤續未受考驗，並向對手「派蛋」贏6：0，僅花34分鐘便以直落兩盤勝出，晉級16強後鬥韓籍球手Kim Dabin。王康怡賽後直言此役只當練習賽，較難進入比賽節奏，並期望狀態可持續提升。

另外，香港羽毛球隊昨續戰混合團體賽，於D組末輪場數5：0大勝愛沙尼亞隊，以2勝1負取次名出線8強。

（成都世大運）

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