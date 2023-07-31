沈曉榆許得恩為港世大運添兩銅 武術隊包攬1金1銀2銅 破港隊項目單屆獎牌紀錄

明報記者 許嘉明 成都直擊

成都世大運 港台電視32台 晚上18：55直播

武術隊共派4人出戰套路項目，前日有男子太極劍的許德恩，以及南拳的劉子龍穿金戴銀。本屆香港代表團持旗手沈曉榆昨連戰兩仗，先於女子劍術打頭陣登場，以總成績9.576分排第5；短休5小時後轉戰槍術，其動作質量分獲滿分，演練水平分則為4.583分，總分為9.583分，在大馬及澳門隊選手之後，摘銅而回；另一女將劉寶欣在女子南拳以9.526分位列第5。

男將方面，許得恩昨轉戰太極拳續有好表現，以9.660分拿下銅牌，包攬1金1銅的他更受惠於「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，可獲60萬港元獎金。許得恩賽後表示，沒因太極劍奪金影響心情，保持專注在昨日的比賽上。

許得恩的太極拳背景音樂改編自《給愛麗絲》，與其套路絲絲入扣，他指由選曲到再改編，再改到自己滿意並用作比賽，大概耗時3至4個月，「有時睡覺有靈感，都要起身改編，成個感覺像拍戲一樣，要自編自導自演」。總結兩日表現，他自言感到滿意，「做到賽前定下的目標，自己玩得開心，也令觀眾看得過癮，這是最重要的」。

劉子龍昨轉戰南棍，他以總成績9.593分得第6，國家隊的曹茂園則獲9.753分，在今屆世大運包攬雙金。武術隊兩日賽事共奪1金1銀2銅，打破香港泳隊和網球隊的單屆世大運獎牌數目紀錄；此前泳隊在2009年及2017年分別有韋漢娜和何詩蓓勇奪雙金，而網球隊在2019年則有張瑋桓在單、雙打摘銅。

港女排挫印度 鬥意爭首名出線

男女乒團分途報捷

至於香港女排昨晚亮相，並於分組賽首仗以直落3局勇挫印度隊，港隊休息一日後，明硬撼意大利隊爭C組首名出線。昨仗多次重扣得手，取得全場最高10分的隊長詹穎琳，直言出戰世大運是夢寐以求的事，已投身社會3年的她也格外珍惜能像全職球員參賽的機會。

另外，乒乓昨續戰女團，在主將杜凱琹和蘇慧音免戰下，小將林依諾、吳詠琳及李凱敏在最後一場分組賽以直落3場挫澳門隊，在E組3戰全勝首名晉8強。男隊昨則派出關文皓、何鈞傑和黃翰林，在最後一場分組賽以3：0勝挪威隊，在C組1勝1負次名出線，16強再以直落三場挫匈牙利隊。

另外，中國隊昨收穫9金，總計兩日比賽後，國家隊以13金4銀3銅成績，暫於獎牌榜居首。至於黃心妍在女子南拳封后，為中國澳門代表團贏得今屆首金。而中華台北隊則憑孫家閎在男子太極拳取下今屆首金。

（成都世大運）