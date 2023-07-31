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體育

利物浦欲借麥巴比一季 無緣歐聯成阻力

【明報專訊】基利安麥巴比拒絕與巴黎聖日耳門（PSG）簽新約事件再有新發展。在英國《鏡報》昨報道利物浦擬向PSG提出借用麥巴比一季後，《ESPN》記者Rodrigo Faez指皇家馬德里或放棄明夏免費簽入這法國隊前鋒，改為希望在下月15日之前完成這宗交易，但價錢未必能符合PSG開出2億歐元（約17.2億港元）的「心水價」。

紅軍友賽挫李城 曼城負馬體會

阿蘇季尾解約離甘美奧

明夏約滿PSG的麥巴比可以自由身加盟皇馬，並可獲9000萬歐元「忠誠金」，令拒人財兩失的PSG決定賣走對方，但在麥巴比拒絕轉會沙特阿拉伯球會希拉爾後，PSG陷入困局。《鏡報》昨披露，昨晚在新加坡友賽李斯特城4：0大捷的利物浦，有意借用麥巴比一季，若成事勢可減輕PSG的財政負擔，惟障礙是「紅軍」無緣下季歐聯，或難吸引這名法國當家球星來投。

曼城昨晚於首爾友賽以1：2不敵馬德里體育會，主帥哥迪奧拿賽前表示，沙特聯大肆招兵，令他難以估計「藍月」下季人腳。曼城日前有翼鋒馬列斯轉會沙特的吉達艾阿里，或離隊的還有基爾獲加及貝拿度施華等。至於烏拉圭隊名將「阿蘇」蘇亞雷斯，則據報將於季尾與巴甲球會甘美奧提早一年解約，令他加盟有巴塞隆拿前隊友美斯坐鎮的國際邁阿密踏出重要一步。

巴塞友賽3蛋贈宿敵皇馬

另外，巴塞隆拿藉翼鋒奧士文尼迪比利在15分鐘先開紀錄，20歲中場小將費文盧比斯及前鋒費倫托利斯下半場末段建功，在美國舉行的季前熱身賽以3：0挫宿敵皇家馬德里，令今年5次交鋒成績改寫為4勝1負。惟皇馬此仗曾有5次攻門中門框，翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞佔其三，其中他於20分鐘勁射12碼中楣未能扳平1：1，為球隊埋下大敗禍根，而其無緣此役的新隊友18歲中場艾達古拿因右膝半月板受傷，已返馬德里醫治。

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