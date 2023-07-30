香港棋手杭州亞運鬥智鬥勇

提起亞運會，相信不少人都會想起一班健兒在運動場上揮灑汗水的畫面，但今屆亦有不少鬥志鬥勇項目，就如國際象棋在內的賽事，將在杭州「智力大廈」上演。港隊此前透過選拔賽決出10人角逐國際象棋項目，棋聯大師林景蔚就是其一。

林景蔚9歲起學棋，天資聰穎的他1990年以14歲之齡，已越級贏得港青賽U16及U21冠軍，翌年更膺香港錦標賽快棋冠軍，棋盤上可謂難逢敵手。惟他直言當年資源貧乏，學棋非易事，他等到2012年、36歲之齡才向專業教練拜師學藝，「我棋藝有一定水平，那時候向特級大師學藝，他是我1992年代表香港參加亞青賽認識的塔吉克籍棋手，跟他學了7年，再改向德國籍特級大師學習，希望他幫我其他範疇」。

大師兄林景蔚領銜助小將成長

小師妹李在晴誓研技術尋進步

除了在港奪冠，林景蔚更於2017年業餘世界賽贏得超快棋冠軍，他慨嘆歲月不饒人，現時參加超快旗賽，或會看得頭暈眼花。惟他渴求進步的決心從未減退，又稱爭勝是自己的動力，「有人覺得我很好勝，但若沒求勝心，很難推動你一直鑽研技術，尋進步」。林景蔚又笑言：「我是入選最老棋手，賽制要求4日內捉9盤棋，對年紀大的不利，因此20至30歲的全軍覆沒，證明要長期處於高水平是很難的事。」

不過，林景蔚迎難而上，認為與年輕人比併也是令他學新知識的動力，「我現不會理會對手幾多歲，若只當對方是小朋友，捉棋時心理也會有所不同，因我印象中10幾歲不是這樣的，不可用當年的尺，度現在人」。

江山代有人才出，年僅15歲的李在晴已是候選大師，成全港最年輕奪此榮銜女棋手，她說：「候選棋藝大師頭銜令我更想進步，因自覺實力未到此水平，要更努力令棋藝配得上頭銜」。

對於能代表香港出戰亞運，李在晴也相當興奮，「亞運不常有捉棋項目，機會難得。我覺得捉棋好有趣和刺激，你永遠不知對手的想法，好似打仗一樣，每行一步都要思考對手的部署」。

對一班港將而言，備戰亞運或是近來最重要目標。林景蔚透露，除了外出比賽增強實戰經驗外，香港國際象棋總會亦有為備戰亞運作安排，「我們會跟一個國際級特級大師網上學棋，他是我德籍師傅奧林匹克隊的隊友」。

他認為港隊要有好成績難度極高，因其他隊伍多數有20多歲、當打的特級大師坐鎮，而港隊或是平均年齡最小的隊伍。他直言期望以前輩身分帶領隊友參戰，「小朋友要得大賽經驗，不是為眼前成績，而是為了將來，下屆或會迎來收成期」。

文：許嘉明、圖：朱安妮