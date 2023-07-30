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體育

港腳簡嘉亨劉學銘投港會重新出發

【明報專訊】上季港超第6的港會昨舉行季前操練及見傳媒，新季至少有7名新兵，包括兩名港足亞洲盃外圍賽出線成員簡嘉亨及劉學銘，二人均完約冠忠南區後，來到這支半職業球隊各有所求。

港會7名新兵除了劉學銘和簡嘉亨，還有由晉峰來投的播磨浩謙、在傑志完約及外借的江展民和白星馳等。

為半職業隊效力各有所求

簡嘉亨與劉學銘上季在南區上陣不多下，均落選近兩個國際周的港足決選，完季後約滿離隊。簡嘉亨透露獲3、4隊港超招手，但跟港會主教練東尼咸美頓傾談後，認為在港會可獲最多上陣機會。這名22歲翼鋒又稱仍有跟港足主帥安達臣保持聯繫，承認此前因齋戒及球會上陣時間少而落選，故期望新季藉更多上陣爭取表現重返港足，又認為早前入選港足杭州亞運決選名單，是很好機會證明自己能力。

27歲中堅劉學銘亦透露完約後有4隊港超和一隊中甲招手，惟認為港會訓練時間較彈性，成加盟因素之一，「自己開始考慮其他發展，如正為一支升上甲組的女足（翱翔）做領隊。港會訓練時間較彈性、又有穩定上陣時，是最適合我目前情况」。來到港會操練兩周的他認為，球隊實力有力爭前五。而作為上屆亞運港足隊長，學銘寄語將出戰亞運的簡嘉亨，「他比其他球員出道較一帆風順，但當有挫折未適應到外來壓力就會失準，所以要在港會重拾信心」。

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