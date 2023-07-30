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體育

港隊100自接力破港績 憾無緣晉級

【明報專訊】港隊昨早在日本福岡舉行的游泳長池世界賽，由劉紹宇、何甄陶、鄭莉梅及鄭渝組成的男女子混合4×100米自由泳接力隊，雖在初賽未能晉級，惟合力游出3分34.96秒刷新港績，比去年長池世界賽寫下的記錄快0.3秒。

港隊在男女子混合4×100米自接力於初賽第5組，前日在男子50米自以0.07秒之差錯過準決賽的何甄陶，昨聯同劉紹宇、鄭莉梅及鄭渝出賽，最終游出3分34.96秒，在小組敬陪末席，總成績在43隊中排22，未能晉級，但打破上屆在布達佩斯的長池世界賽，由林昭光、何甄陶、鄭莉梅及鄭渝寫下的3分35.26秒港績。

個人項目方面，劉紹宇在出戰接力前，於男子50米背泳初賽游出26.70秒，與伊朗籍泳手並列45名；譚凱琳在女子50米自由泳初賽以25.54秒觸池，排第29名未能晉級；林凱喬於女子50米蛙泳初賽則因犯規被取消資格。鄭渝將於今早出戰女子400米混合泳初賽。

國手張雨霏李冰潔破亞洲紀錄

至於中國隊泳手張雨霏在女子50米蝶泳決賽，游出破亞洲紀錄的25.05秒得銀牌，僅慢瑞典名將絲祖唐0.28秒，兼奪得今屆第4面獎牌。而女子800米自由泳決賽，美國隊名將莉迪姬以8分08.87秒率先觸池，中國隊的李冰潔游出破亞洲紀錄的8分13.31秒摘銀。

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