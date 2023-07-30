港乒女團小組兩戰全勝 今鬥澳門爭首名入8強

杜凱琹關鍵反勝挫韓振臂高呼

港隊在女團E組首場對蒙古隊，杜凱琹、林依諾和蘇慧音均以3：0擊敗對手，助港隊直落3場勝出。她們隨後面對韓國隊，打頭陣的杜凱琹表現慢熱，先以0：3負Baek Sujin，緊接上場的蘇慧音及林依諾皆取勝，港隊反超場數2：1。杜凱琹第4局再登場，頭兩局先輸6：11、8：11，但她隨後在現場觀眾大叫「香港隊加油、杜凱琹加油」下及時回勇，連追11：5、11：1、11：9，以3：2絕地反勝，助港隊以場數3：1奠勝。

完場一刻表現激動振臂高呼的杜凱琹，賽後坦承鬥韓國隊入局太慢，加上首場面對削球手表現欠佳，為未能打出應有水準感難受，「第一場發揮不好，對不起團隊，但隨後隊友的精神面貌鼓勵到我，盼今鬥澳門隊再下一城」。

至於休息大半年的蘇慧音則表示：「早上對蒙古隊時尚未適應，但我在對韓國隊時做好困難準備，知道未必好打，每分都會咬得好緊，整體發揮尚可，但還有很多要逼自己做，要不斷迫自己更大膽、不要保守。」

男團方面，港隊在C組首戰面對德國隊，並派出何鈞傑、關文皓和曾梓峻，惟力戰下以場數2：3吞敗，今接戰挪威隊。