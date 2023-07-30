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體育

許得恩奪港隊首金 太極劍輕鬆封王 劉子龍南拳摘銀

【明報專訊】世界大學生運動會昨早於成都開鑼，香港代表團將兵分多路，武術隊率先在城北體育館傳來捷報，劉子龍則於男子南拳摘銀，為港隊拿下今屆首面獎牌；壓軸登場的許得恩更於男子太極劍奪冠，為港隊贏得首金。

成都世大運 港台電視32台 下午14：55直播

曹茂園奪中國隊首金

港隊3名代表在昨出戰套路項目，男子南拳的劉子龍獲全場觀眾歡呼，並於「香港隊加油、劉子龍加油」廣東話打氣聲下交出好表現，其動作質量分獲4.90分，演練水平分則為4.670分，總分為9.570分，以0.2分負中國隊的曹茂園，摘下銀牌，而後者則為國家隊拿下今屆首金。

劉子龍為港隊贏得首面獎牌後，直言感覺興奮，但套路上仍有瑕疵，需再作檢討，而他今日將轉戰南刀續爭佳績。這名23歲港將為杭州亞運代表隊成員，屆時亦會以同一動作參賽。

現於香港浸會大學就讀體育及康樂管理系的劉子龍續稱，這面獎牌對自己別具意義，因證明自己走出傷患，仍有力競爭，「我在2021年全運會後，一次練習期間右膝前十字韌帶斷裂，要做手術並休息逾半年。這面銀牌證明自己經歷嚴重傷患仍可向前行，續求進步」。

至於港隊「大師兄」許得恩在男子太極劍壓軸登場，他在全場觀眾跟着音樂打拍子下，實現賽前「玩得開心」的目標，其動作質量分為滿分5分，而演練水平分則為4.726分，總分為9.726分，以0.16分力壓中華台北隊的孫家閎奪金。

許得恩賽後直言觀眾反應熱烈，跟音樂節奏拍掌是意料之外的事，在賽事壓軸出場的他又指感覺美妙，「壓軸出場沒有壓力，反而以表演者的角度來說，感覺好正」。他在今日將轉戰太極拳，被問到昨仗奪金是否好開始時，他笑言「我永遠視下一場是最好」。

劉寶欣南刀得第4 讚現場氣氛佳

另一港將劉寶欣在女子南刀獲9.470分，以0.36分不敵澳門隊的黃心妍得「梗頸四」，與獎牌擦身而過。她賽後直言，對今屆世大運心情既興奮又期待，「這是我第一屆，也不知是否最後一屆世大運，希望放開來打。昨日表現不完美，但仍可表現訓練成果，今早她轉戰南拳，心態應會更穩定」。劉寶欣在出場的時候，同樣獲觀眾拍掌歡呼，她坦承是意料之外，「這算是我打過氣氛最好的比賽，雖場館較細，但聲音更集中，沒預料氣氛會這樣好」。

另外，多名港將在同日分途出擊，網球手吳奇龍在男單64強以2：0挫拉脫維亞隊對手晉級；跆拳道隊的陳頌賢和朱洛儀，分別在男、女子個人品勢得第7。至於男子排球隊則於A組首戰以0：3負韓國隊。

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