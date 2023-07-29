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體育

體壇快訊：港將陳衍婷職業賽兩連勝

【明報專訊】香港女拳手陳衍婷前日出戰泰國「CLASH OF TITANS」輕蠅量級賽，在六回合賽中，於第四回合以KO擊敗泰國籍選手NONG SAMKOK，月初轉戰職業賽後兩連勝。這名曾在業餘賽八連捷的32歲好手賽後盼可踏上世界擂台，「目標是ABF（亞洲職業拳擊聯會）亞洲冠軍腰帶」。

山口茜主場8強止步

擁主場之利的世界一姐山口茜，昨意外於日本羽毛球公開賽女單8強以局數1：2反負印尼的瑪莉斯卡東宗，而中國隊的何冰嬌、中華台北的戴資穎及韓國的安洗瑩俱晉身4強。丹麥籍男單「世一」安賽龍則在8強以局數2：1反勝印度籍的帕萊，但中國隊的石宇奇以1：2反負東道主選手奈良岡功大。

金牛NBL負武漢兩連敗

香港金牛昨晚重返灣仔修頓室內場館出戰全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽，與武漢錕鵬激戰至末段，憑後衛畢繼光的關鍵三分球追平92：92平手，須加時續戰。惟金牛在加時初段被客軍打出一段6：0攻勢，最終以98：103告負，吞兩連敗。球隊將於明晚作客廣西威壯。

占士長子布朗尼出院

NBA球隊洛杉磯湖人當家球星勒邦占士的18歲長子布朗尼，於周一隨南加州大學校隊練習期間突然心臟驟停，一度留醫深切治療部（ICU），及後轉為情况穩定，留醫數天後昨日出院。「大帝」在Twitter撰文稱：「我要感謝無數為我家人送上愛和祈禱的人……我非常感激。」

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