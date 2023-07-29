何詩蓓為港零的突破 長池世界賽100自摘銀 澳洲新星衛冕

早前雖於女子200米自由泳得「梗頸四」，但何詩蓓前日轉戰另一強項100米自由泳表現未受影響，終在準決賽以總成績第3名躋身昨晚的決賽。

適逢東奧首摘牌兩周年感微妙

這名25歲港隊星將決賽在第3線道起跳雖稍為落後，但在轉池時已後上居首，不過衛冕的澳洲隊勁敵奧卡拉簡在最後衝刺時發力追趕，最終這名19歲新星以52.16秒率先觸池，在女子100自拿下兩連霸，而何詩蓓則僅以0.33秒之差摘下個人在此項賽事首面銀牌，亦是港隊史上首面長池世界賽獎牌。至於在準決賽以首名晉級的荷蘭星將史甸貝根以52.71秒緊隨其後摘下銅牌，而另一澳洲名將麥姬安則僅列第5位。賽後何詩蓓自言為奪牌感興奮，又笑言昨（7月28日）與兩年前在東京奧運首次摘牌是同一天，感覺好微妙。

其餘港將方面，何甄陶於昨早的男子50米自由泳游出22.12秒，總成績排第19位，以0.07秒之差未能躋身準決賽。譚凱琳則於女子50米蝶泳初賽以26.91秒完成，總成績排第31位，同樣無緣晉級。

覃海洋200蛙封王兼破世績

另外，中國隊的覃海洋在男子蛙泳200米決賽，以破世界紀錄的2分05.48秒摘金，較原世績保持者、今屆摘銀牌的澳洲籍好手史杜比迪曲克快0.92秒。這是覃海洋今屆第4個金牌，他此前已在50米和100米蛙泳封王，並聯同徐嘉余、張雨霏及程玉潔於4×100米混合泳接力賽摘冠。24歲的他昨賽後否認夢想超越史杜比迪曲克，但誓言下個目標是打破100米世界紀錄。