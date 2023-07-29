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體育
2023年7月29日星期六
黃澤林偕沈曉榆領港隊世大運登場 首任持旗手感震撼 獲列網球男單頭號種子
賽會贈大禮包 學生寫信予到訪傳媒
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賓施馬伊蒂哈德處子戰傳射居功 馬列斯2.6億投吉達艾阿里
拜仁高層赴英斟卡尼 PSG傳欲當程咬金
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港隊女重團體賽8強止步 第8名畢業 無緣世界賽破宿命爭牌
體壇快訊：港將陳衍婷職業賽兩連勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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