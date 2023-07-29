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體育

英格蘭小勝丹麥兩連捷 10人國女足險勝海地

【明報專訊】車路士球星列斯占士的妹妹羅倫占士，昨在女足世界盃D組次輪一箭定江山，令去年奪得歐洲國家盃冠軍的英格蘭隊以1：0挫丹麥隊，賽後兩戰得6分，以3分領前丹麥隊，以及同日以1：0險勝海地的中國隊。「鏗鏘玫瑰」昨雖有中場張睿於29分鐘領紅，但仍藉前鋒王霜在74分鐘射入12碼，以1：0勝出，敲響今屆勝利之門。

與首戰小勝海地隊相比，英軍昨仗正選有兩個調動，包括改由21歲前鋒羅倫占士掛帥，她於6分鐘射破丹麥隊大門，助球隊兩連捷，惟中場主力禾露殊，於38分鐘因膝部重創含淚被擔架牀抬離場。英軍球員此仗臂纏黑紗作賽，悼念日前離世的英男足前國腳鋒將杜利華法蘭西斯。

巴法今大戰 哥軍前鋒操練不適

G組阿根廷隊於30和66分鐘失守，但憑中場芭拉安及露雯娜紐妮絲分別在74和79分鐘建功，以2：2逼和南非隊，兩軍賽後同樣兩戰得1分，以兩分落後今午交鋒的瑞典和意大利隊。此外，F組一姐巴西隊今晚誓取落後兩分的法國隊，以報上屆16強被對方淘汰之仇，同組得1分的牙買加隊則碰未有分數的巴拿馬隊。

另外，H組哥倫比亞隊明午與也在首輪報捷的德國隊交手前收到壞消息，該隊從患卵巢癌康復的18歲前鋒蓮達嘉些度，昨在熱身跑步期間手按胸口後躺臥草地上，幸其後無恙，惟這名首戰挫韓國時埋齋的皇家馬德里新星，暫復出無期。

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