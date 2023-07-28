明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足世盃外跌首圈鬥不丹 因斯里蘭卡突參戰「降格」 安達臣憂影響備戰亞盃

【明報專訊】2026年世界盃亞洲區外圍賽昨抽籤，香港足球代表隊因斯里蘭卡在抽籤前夕臨時獲批參賽下，由原先直接晉身次圈改為需「降格」戰首圈，將於10月12及17日踢主客兩回合對南亞國家不丹隊爭晉級。港足主教練安達臣提及，港足參與首圈或未能再約戰較強球隊，影響準備明年1月的亞洲盃決賽周。

10月踢主客兩回合爭入次圈

世盃亞洲區外圍賽根據上周四最新世界排名，將46支亞洲球隊分成4個檔次。亞洲足協（AFC）昨午在馬來西亞吉隆坡總部舉行首圈及次圈抽籤。在2026年世盃改制將有48支決賽周球隊，亞洲獲8.5個席位後，外圍賽改成亞洲排名最低20隊參加首圈，分種子及非種子球隊再抽籤對壘，在10月12及17日踢主場及作客兩回合賽事。

現世界排名149、亞洲排名27的香港隊，原定排第3檔次尾席直接晉身次圈，然而AFC前晚突然宣布，此前被國際足協（FIFA）暫停會籍的斯里蘭卡能夠參賽及列入首圈，因此首圈參賽球隊由18隊增至20隊，令港足因而需戰首圈，最終抽中對世界排名185的不丹隊，先主場後作客。

若晉級將遇伊朗烏茲別克土庫曼

原定9月友賽土軍現變數

港足曾於2015年世盃外圍賽次圈C組兩鬥不丹，當時主場大勝7：0及作客險勝1：0。港足若晉級將分到次圈E組，屆時會連續兩屆世盃外再遇亞洲「二哥」伊朗隊，其餘兩隊為亞運同組的烏茲別克隊、陣中有效力傑志的上季香港足球先生明加索夫的土庫曼隊。港足原計劃在9月國際賽周約戰土庫曼，如今兩隊有機會在世盃外次圈相遇，未知會否改變安排。

對於港足要出戰首圈，主帥安達臣稱「只可接受」，認為抽中對不丹是不俗，但提及要專注首圈兩仗下，或因而未能再約戰實力較強的球隊，以備戰明年1月的亞洲盃決賽周。港足上月國際賽周先後友賽越南及泰國隊，兩仗均以0：1落敗。

10隊首圈勝方晉級後，將分配到9組次圈。與港足同在首圈的中華台北和澳門隊，分別對東帝汶及緬甸隊。而其餘次圈小組，中國隊抽中與韓國隊同在B組，同組還有泰國隊、以及新加坡對關島隊之首圈勝方。日本隊則在B組對敘利亞及朝鮮隊等。次圈於今年11月16日至明年6月11日舉行，踢主客制雙循環分組賽，首兩名晉身第3圈兼同獲2027年亞洲盃決賽周席位。

上 / 下一篇新聞