港足世盃外跌首圈鬥不丹 因斯里蘭卡突參戰「降格」 安達臣憂影響備戰亞盃

10月踢主客兩回合爭入次圈

世盃亞洲區外圍賽根據上周四最新世界排名，將46支亞洲球隊分成4個檔次。亞洲足協（AFC）昨午在馬來西亞吉隆坡總部舉行首圈及次圈抽籤。在2026年世盃改制將有48支決賽周球隊，亞洲獲8.5個席位後，外圍賽改成亞洲排名最低20隊參加首圈，分種子及非種子球隊再抽籤對壘，在10月12及17日踢主場及作客兩回合賽事。

現世界排名149、亞洲排名27的香港隊，原定排第3檔次尾席直接晉身次圈，然而AFC前晚突然宣布，此前被國際足協（FIFA）暫停會籍的斯里蘭卡能夠參賽及列入首圈，因此首圈參賽球隊由18隊增至20隊，令港足因而需戰首圈，最終抽中對世界排名185的不丹隊，先主場後作客。

若晉級將遇伊朗烏茲別克土庫曼

原定9月友賽土軍現變數

港足曾於2015年世盃外圍賽次圈C組兩鬥不丹，當時主場大勝7：0及作客險勝1：0。港足若晉級將分到次圈E組，屆時會連續兩屆世盃外再遇亞洲「二哥」伊朗隊，其餘兩隊為亞運同組的烏茲別克隊、陣中有效力傑志的上季香港足球先生明加索夫的土庫曼隊。港足原計劃在9月國際賽周約戰土庫曼，如今兩隊有機會在世盃外次圈相遇，未知會否改變安排。

對於港足要出戰首圈，主帥安達臣稱「只可接受」，認為抽中對不丹是不俗，但提及要專注首圈兩仗下，或因而未能再約戰實力較強的球隊，以備戰明年1月的亞洲盃決賽周。港足上月國際賽周先後友賽越南及泰國隊，兩仗均以0：1落敗。

10隊首圈勝方晉級後，將分配到9組次圈。與港足同在首圈的中華台北和澳門隊，分別對東帝汶及緬甸隊。而其餘次圈小組，中國隊抽中與韓國隊同在B組，同組還有泰國隊、以及新加坡對關島隊之首圈勝方。日本隊則在B組對敘利亞及朝鮮隊等。次圈於今年11月16日至明年6月11日舉行，踢主客制雙循環分組賽，首兩名晉身第3圈兼同獲2027年亞洲盃決賽周席位。